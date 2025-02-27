《寶物島》新人床戰朴炯植！長得像「文佳煐+秀智」7女星　挑百人才相中

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+獨家播放的戲劇《寶物島》由男神朴炯植、女星洪華妍領銜主演，年僅26歲的女主角洪華妍獨挑大梁，由於她2022年才剛出道，過去沒有太多代表性作品，卻一躍成為主角，第一集更與朴炯植上演18禁床戲，引起觀眾好奇「究竟她是誰」。事實上，洪華妍是透過試鏡徵選，而她的外貌與多位女星撞臉，有網友認為她長得像《女神降臨》文佳煐，也有人認為她像《九尾狐傳》曹寶兒，還有人覺得她像BPACKPINK的Jisoo，戲劇甫播出2集便因女主角外貌引起討論度。

▲洪華妍（右）被認為撞臉Jisoo（左圖）。（圖／翻攝自SBS官網、Jisoo IG）



洪華妍2020年參演Sugarbowl的歌曲MV踏入演藝圈，2022年正式以演員出道，在戲劇《精神教練諸葛吉》參演小角色，2年來並沒有知名的代表作，沒想到，接下《寶物島》女主角。據報導，她其實是透過試鏡，打敗100人最終脫穎而出，而她的新穎面孔也確實起到作用，戲劇播畢2集馬上引起關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲洪華妍被認為撞臉許多女星。（圖／翻攝自洪華妍IG）



韓國觀眾在論壇驚呼「看起來有很多種長相的《寶物島》女主角」，洪華妍不同角度有不同的外貌，尤其是氣質與長相撞臉《女神降臨》文佳煐，但也有其他角度被認為長得像文彩元，留言區更是有人認為很像BPACKPINK的Jisoo與曹寶兒，其餘還有人覺得她像張姬領、韓藝瑟、湯唯等等，一共撞臉7女星，網友直呼「好神奇」、「不同角度都長得不一樣」。

▲洪華妍通過百人徵選才入選戲劇。（圖／翻攝自洪華妍IG）



《寶物島》主打復仇、神秘、犯罪題材，朴炯植出道以來顯少參演類似題材，從浪漫形象轉變為冷血復仇者，令觀眾相當期待。戲劇每週五、六在Disney+上架播出。