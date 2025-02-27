換家人牙刷頭「貼便條紙通知」　楊皓如揭婚姻心得：自己的功勞自己邀

記者劉宜庭／綜合報導

知名主持人楊皓如今（27日）發文分享婚姻與家庭中的心得，幽默自嘲「當媽的常常自己愛做又愛怨，等著人家發現，希望付出被看見」，但現實往往相反，不過，她分享結婚10多年的心得：「自己的功勞自己邀！」附上做完家事邀功的便條紙，讓不少網友看了會心一笑。

▲楊皓如幫家人換完牙刷頭後貼上便條紙通知。（圖／翻攝自楊皓如臉書）

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「管你們知不知道！我會讓你們知道！」原來，楊皓如幫家人換完電動牙刷的刷頭後，並沒有默默離開，而是分別貼上便條紙通知，除了問兒子「是不是很貼心？有沒有很愛我？」她同樣也給老公留言寫下：「你老婆幫你換刷頭了，是不是很賢慧？請我吃日料！」

有趣的是，楊皓如起初寫成「是不是很閒慧」，後來改成「嫻」，但看見網友糾正「賢慧。應該是這個字。哈」，她笑回：「對啦難怪我覺得怎麼還是怪怪的」。

▲楊皓如大方分享婚姻心得。（圖／翻攝自楊皓如臉書）



楊皓如表示，不僅與丈夫相處如此，婆媳之間也適用，「我會直接告訴婆婆，生日蛋糕和餐廳是我訂的，跟妳兒子無關！」這樣立刻就能得到婆婆的感謝與擁抱，避免默默付出卻沒被看見的遺憾。

至於與丈夫的互動，楊皓如則笑說，對配偶要求的回報會高一點，道謝與擁抱只是基本，「順勢許一些想很久願望請他實現是ok的」，她更幽默補充：「畢竟他不是長輩也不是小孩，只是大腦右顳葉失能。」這番風趣又犀利的言論，引發許多已婚網友共鳴。