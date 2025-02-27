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《請回答1997》CP合體！　徐仁國、鄭恩地情侶裝隔空放閃

記者張筱涵／綜合報導

曾因《請回答1997》組成經典螢幕情侶的徐仁國與鄭恩地，26日晚間同時於社群平台發布相似構圖的合照，讓粉絲掀起熱烈討論。兩人不僅場景相同，服裝風格也如情侶裝般相互呼應，引發外界猜測是否即將帶來新合作。

外送稿用　▲▼鄭恩地　徐仁國。（圖／翻攝自Instagram／ARTIST_EUNJI、seo_cccc）

▲鄭恩地和徐仁國曾合作《請回答1997》飾演小倆口。（圖／翻攝自Instagram／ARTIST_EUNJI、seo_cccc）

徐仁國與鄭恩地26日晚間在各自的官方帳號上傳照片，兩人皆手持拍立得、露出燦爛笑容，服裝都是搭配牛仔褲、襯衫與針織衫，讓人聯想到當年的戲劇形象。此外，他們還分別附上耐人尋味的表情符號，徐仁國使用了麥克風與問號，而鄭恩地則搭配問號加X、驚嘆號加O，這些細節讓粉絲紛紛留言：「這是暗示新歌嗎？」、「希望再來一首〈All For You〉」。

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2012年播出的《請回答1997》是韓國經典青春劇之一，徐仁國與鄭恩地飾演的尹允宰與成詩媛因甜蜜互動深受觀眾喜愛，當年的「允宰詩源CP」更成為劇迷心中無可取代的經典組合。

除了戲劇，徐仁國與鄭恩地當時合唱的〈All For You〉更是歷久不衰，即使時隔13年，仍被譽為韓劇OST傳奇雙人合唱曲。這次兩人再度透過社群平台互動，不少粉絲敲碗新歌合作，甚至直接留言：「求發新歌！」

不過，從徐仁國官方YouTube頻道近日發布的公告來看，這次的「合體」或許與音樂無關，而是與節目《跳過間奏》有關。公告中提到：「徐仁國與超特級嘉賓的《間奏跳過》即將回歸！兩位來賓的共通點是100%純度的大寫T，因此我們計畫開設『T的煩惱諮詢室』。」由於徐仁國與鄭恩地皆為MBTI性格測驗中的INTP，粉絲推測鄭恩地可能是即將登場的特別來賓，兩人將透過節目久違合體。

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