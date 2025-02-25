記者劉宜庭／綜合報導

馬來西亞知名喜劇演員齊薩恩拉薩克（Zizan Razak）近日自曝成為投資詐騙受害者，並非常見的電信詐騙，而是因輕信身邊人推薦的「投資計畫」，最終前後累積損失高達百萬令吉（100萬令吉約為新台幣700多萬元）。他無奈表示，不僅是初識者，就連多年好友也曾向他借錢或邀約合夥生意，但拿到錢後便消失得無影無蹤，讓他難以追回款項。

▲齊薩恩拉薩克被騙錢。（圖／翻攝自Zizan Razak IG）

齊薩恩拉薩克向《每日新聞》透露，這些騙局與他的服飾生意無關，而是來自他過去參與的其他商業投資。他直言：「有些人向我借錢，有些人則提出與我合夥做生意。」但這些人一達成目的後就人間消失，當他想討回欠款時，根本聯繫不上對方。即使曾經交情深厚，如今卻因金錢往來變得形同陌路，為此相當感慨。

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雖然損失巨大，齊薩恩拉薩克並未因此消沉，反而選擇用樂觀的態度面對：「或許這一切都是考驗，背後自有深意。」他表示，自己仍會試著詢問對方欠款狀況，但不會低聲下氣地去討錢，他認為，這件事關乎誠信與責任，履行承諾才是最重要的，與其糾結於追討款項，不如專注於努力工作，因為上天依然賦予他新的機會。

▲齊薩恩拉薩克演出過電影《守護者》，在馬來西亞擁有高人氣。（圖／翻攝自Zizan Razak IG）



對於曾經熱情聯繫、極力遊說他投資的朋友，如今卻避不見面、連電話都不願接，他無奈表示，有些人本來和他不算親近，但因為金錢往來而刻意接近，如今卻徹底消失，「態度與最初截然不同」。齊薩恩拉薩克強調，自己會持續工作，不會因這次事件改變對生活的態度。

儘管遭受重大財務損失，齊薩恩拉薩克仍選擇放下，並相信那些欠債不還的人終究難以心安，認為這或許是上天給他、同時也是給欠債者們的考驗。他更觀察到，這些人即使表面風光，內心卻難以真正平靜，「我相信，他們的夜晚也無法安然入睡。」