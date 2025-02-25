陳怡蓉昔爆「李威私下愛講道理」　片段被挖：以後應該會升天

記者王靖淳／綜合報導

藝人李威近年專心修研佛法，淡出演藝圈將近9年時間，不過最近疑似捲入精舍殺人案，昨（24）日以被告身分30萬元交保，消息曝光後引發討論，就連女星陳怡蓉過去上節目談論他私下形象的片段，如今也遭網友挖出來討論。

▲陳怡蓉曾透露李威私下愛講大道理。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

透過節目《康熙來了》片段可見到，主持人蔡康永分享李威在節目中常談論人生大道理的情況。為此，女星陳怡蓉回憶起一段與李威的有趣經歷，她透露當時他們剛拍完戲，李威開車載她和兩位助理返回台北。她表示，雖然李威一路上談論人生哲學，但兩位助理卻因疲勞而在車上熟睡。

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▲陳怡蓉婉轉地告訴李威不要再講了。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

陳怡蓉進一步描述當時情境，她在聽李威談大道理時，偶爾分心在看《哈利波特》，並半開玩笑地形容，當下覺得李威有種高僧氣質，甚至認為對方像是將來能升天的人。她透露，當她稍作休息再次醒來時，李威仍在分享人生觀，包含他讀過的一本書《與神對話》。為此陳怡蓉坦言，起初她認真聽，但後來因需專心背劇本，便婉轉地告訴李威，她可能無法理解他的深奧思考，「其實我只是一個粗人。」

▲李威夫妻交保 全程不說話上賓士離開。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，一名蔡姓女會計去年7月被發現陳屍精舍，疑似遭虐待致死。警方接獲一段錄音，錄音中可聽到，案發現場有李威、妻子、王薀、三大護法幹子昀、梁碧茵、游秀鈴。李威在現場宛如軍師，教唆信徒施暴外，還叮嚀信徒要如何隱瞞案情，面對警方詢問都說「忘了、不記得」涉嫌串供。不過其中一位信徒覺得會出事，偷拿手機錄音，成為李威涉案的鐵證，最後他被改列被告、30萬元交保。