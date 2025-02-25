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孫生超辣女友被拍「現身酒店」！深V直逼肚臍喝春酒 半邊外露兇爆

記者潘慧中／綜合報導

孫生近期深陷性騷擾風波，女友多芬的一舉一動也連帶受到關注。她近日現身萬豪酒店喝春酒時，胸前深V直接開到肚臍上方，「女生真的還是穿禮服的時候最美了」，立刻吸引上千人按讚！

▲▼孫生女友。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）

▲多芬現身萬豪酒店喝春酒。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）

照片中，可以看到多芬身穿一襲膚金色亮片禮服，相當映襯她的白皙膚色，正面深V剪裁一路開到直逼肚臍，火辣秀出渾圓半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

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▲▼孫生女友。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）

▲▼孫生女友。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）

▲▼孫生女友。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）

▲多芬透露自己最近越吃越瘦。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）

光鮮亮麗的外表背後，多芬25日在Instagram限時動態有感而發地說，「原來心情不好會越吃越瘦」，意指自己最近雖然有進食，但還是變瘦了，似乎仍有受到男友性騷案的影響。

▲▼孫生女友。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）

▲孫生和多芬的感情現況不明。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）

事實上，多芬前陣子就被網友發現已取消追蹤孫生的IG，被罵「什麼鍋配什麼蓋」時，她僅簡單回覆「我活該」，但感情現況不明。

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保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

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