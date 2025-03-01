小孟老師／3月1日星座運勢　巨蟹中獎運高！

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：公司同事幫忙
感情：感情情緒穩定
財運：買賣房產獲利
幸運色：桃紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
工作：廠商溝通良好
感情：幽默風趣友善
財運：花小錢買享受
幸運色：鮮橘色
貴人：魔羯
小人：天秤
工作：工作踏實穩定
感情：愛情運勢提升
財運：留意市場動態
幸運色：水藍色
貴人：天蠍
小人：獅子
【土象星座】
工作：工作表現良好
感情：家庭相處愉快
財運：賣方大賺一筆
幸運色：芋紫色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：工作興奮努力
感情：戀情甜美纏綿
財運：特殊財運管道
幸運色：米白色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：積極開拓客源
感情：適合論及婚嫁
財運：生意外來頻繁
幸運色：奶茶色
貴人：獅子
小人：天蠍
【水象星座】
工作：取得技能執照
感情：今日適合表白
財運：財運投資增加
幸運色：蕉黃色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：適合農田活動
感情：花心思多打扮
財運：財神爺送錢來
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：洽談生意順利
感情：感情受到照顧
財運：中獎機會略高
幸運色：香檳色
貴人：天秤
小人：雙魚
【火象星座】
工作：網拍經營順暢
感情：耍浪漫搞創意
財運：運用腦力掙錢
幸運色：可可色
貴人：金牛
小人：處女
工作：同事相處輕鬆
感情：善於人際交際
財運：財源廣收入多
幸運色：茶綠色
貴人：雙子
小人：射手
工作：轉換跑道成功
感情：愛情甜度提升
財運：競爭中得財富
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：魔羯
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