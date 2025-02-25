寫真模特兒陳鈺勳　推出最大尺度寫真完美比例曝光

記者葉文正／台北報導

圓潤的雙眼、飽滿的豐唇，頂著一張甜美可人的娃娃臉，卻有著一雙完美比例的大長腿，她是人稱『勳哥』的平面模特兒–『動勳』陳鈺勳。

▲陳鈺勳2025首本實體生日紀念雙寫真鈺求不滿×色鈺勳心寫真集。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

個性古靈精怪的鈺勳，在今年生日宣布與『最美早餐店阿姨¬』蘇托托攜手，共同推出遠赴澳門拍攝的首本實體生日紀念雙寫真〈鈺求不滿×色鈺勳心〉以及預購專屬限定限量周邊，希望讓這麼多年來一直支持她的粉絲們「多個願望，一次滿足」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳鈺勳身材比例絕佳。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

談到『動勳』這個特別的綽號，鈺勳笑著說「那是源自於一段可愛的故事」，曾經有一位大陸粉絲，誤以為她的名字是陳鈺『動』，從此她的綽號『勳勳』就變成了『動勳』，而這個新的暱稱，不僅成為一個獨特的稱呼，也讓她與粉絲們的距離，又拉近了一些。

▲陳鈺綽號動勳。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

而這一次的雙寫真拍攝，鈺勳戲稱《鈺求不滿×色鈺勳心》是「上無小清新，下無大尺煽情，夾在中間十分艱辛」，從男友視角的幸福旅程出發，一會兒是精緻港風的輕熟女、一會兒是霸道總裁的俏秘書，時而展現鄰家女孩的小性感、時而露出惹火誘人的S曲線，這次也是鈺勳在模特兒生涯中的一個重要里程碑，更是她在表演藝術與個人風格上的重大突破。

她希望粉絲們在欣賞雙寫真的同時，能夠體會她在鏡頭前用心詮釋的過程，也希望透過《鈺求不滿×色鈺勳心》雙寫真，傳達自己對生活的付出與努力，並成為粉絲們心中獨家的「珍藏紀念版」。