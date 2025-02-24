他堅稱「認識馬斯克」硬要銀行匯33萬　主播目睹過程祭1招防騙

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他堅稱「認識馬斯克」硬要銀行匯33萬　主播何戎目睹過程祭1招防騙

記者蔡宜芳／綜合報導

主播何戎經常在社群分享時事議題，對於近年詐騙案件不斷，他24日驚訝表示，自己竟目睹了路人受詐騙集團欺騙的過程，且對方怎麼也勸不聽，讓他忍不住插手給建議。

▲▼他堅稱「認識馬斯克」硬要銀行匯33萬　主播何戎目睹過程祭1招防騙。（圖／翻攝自Facebook／何 戎 Ho Rong）

▲何戎透露自己在銀行目睹有人受騙要匯錢給詐騙集團。（圖／翻攝自Facebook／何 戎 Ho Rong）

何戎透露，他下午到銀行辦事時，無意間聽到隔壁一位先生與行員的對話。男子聲稱自己與川普、馬斯克都很熟，並且經常透過Telegram聯絡，「最近馬斯克邀他投資虛擬貨幣，甚至邀他親自去美國看看，同時告訴他不用先拿任何錢，反倒還要先轉帳給他1萬美元（約新台幣33萬元），所以需要他親自到銀行，看看方便用哪一個名下帳戶來處理。」

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何戎表示，這種情況一看就知道非常可能是詐騙，行員也察覺到異常，一邊耐心聽那位先生說話，一邊機警地聯絡警察，「不一會兒，兩位員警前來關心，提醒他可能是詐騙。但這位先生怎麼勸都不聽，不相信自己可能被騙，還反問員警究竟知不知道誰是馬斯克。」

▲▼他堅稱「認識馬斯克」硬要銀行匯33萬　主播何戎目睹過程祭1招防騙。（圖／翻攝自Facebook／何 戎 Ho Rong）

▲銀行行員聽完男子的話後，立刻聯絡警察。（圖／翻攝自Facebook／何 戎 Ho Rong）

何戎見狀，雖然心裡覺得不妙，但還是決定「多管閒事」一下，建議員警和銀行以「銀行規定跨國匯款需先通知家人」為由，請男子提供家人的聯絡方式，並通知家人來協助勸說。何戎說，自己不清楚那名男子最後是否聽進了旁人或家人的提醒，但他希望對方能避免成為詐騙集團的受害者。

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