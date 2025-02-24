小優聯手《大學生》班底排擠愛雅！認了「太嫉妒」　她當場垮臉全被拍

記者田暐瑋／綜合報導

女星小優近日因捲入大嘴巴風波，慘遭老闆吳宗憲解約，過往爭議也隨之被挖出。她早年從《大學生了沒》出道，與節目班底愛雅（張艾亞）關係友好，卻自爆曾聯合其他班底排擠對方，愛雅聽到後當場垮臉，尷尬畫面全被播出。

小優和愛雅同是《大學生》班底，私下也常會聚會，先前在《小明星大跟班》節目中坦承曾排擠過愛雅，因為嫉妒愛雅「身材好、皮膚白皙」，在其他班底面前批評對方「好做作」，還拒絕一起聚餐，更曾故意將她的名牌包丟在地上，卻裝作不知情。

▲愛雅聽見小優是排擠自己的主使者超驚訝。（圖／翻攝自YouTube）

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小優對這段往事解釋，當時只是因為年輕幼稚、不懂事，當時她安慰愛雅：「真的不要記這種事，這沒什麼的啦。」然而，愛雅在聽到真相後，幾乎擠不出笑容，一度背對鏡頭平復情緒，小優主動示好時，愛雅微微閃躲，顯然心中有了疙瘩。

除了排擠事件，愛雅也曾在節目上控訴小優造謠「搶男友」，導致母親信以為真，對她破口大罵「妳怎麼搶別人的男人」，讓愛雅既無奈又心痛，最終忍無可忍嗆小優：「妳挑男人眼光這麼爛，妳上節目再亂講話，我就告妳。」

▲愛雅和小優。（圖／翻攝自臉書）