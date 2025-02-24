記者吳睿慈／台北報導

日本新生代演員駒木根葵汰22日在Zepp New Taipei舉辦「葵友 FAN MEETING IN TAIPEI」，首度與台灣粉絲見面。他首次訪台，抓緊時間感受台北魅力，一早6點就出門散步，沿途被美食香氣吸引，品嚐了滷肉飯、胡椒餅、肉粥等，對義美小泡芙更是一試成主顧，驚呼內餡太美味，甚至拜託經紀人幫忙帶一箱回日本分給朋友，驚艷直呼「日本沒有這種味道！」

▲駒木根葵汰首度來台。（圖／華貴娛樂提供）



活動開場，駒木根葵汰用台語問候：「打給厚我是葵汰！」當聽到粉絲驚嘆「本尊臉太小」，他展現淘氣一面，走到舞台邊緣，得意地表示這是每天按摩的成果，逗笑所有人。見面會上，他特別準備戀愛心理測驗，測試「容易動心程度」、「戀愛高手指數」等，最後由一位粉絲勝出，獲得簽名海報與合照機會。而活動當日適逢日本的「貓之日」，從來沒戴過貓耳的他在台灣獻出「貓耳初體驗」，最後更走下舞台，親手為粉絲戴上貓耳朵，引起現場一陣尖叫。

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▲▼駒木根葵汰見面會上很活潑，滿足粉絲各種心願。（圖／華貴娛樂提供）



駒木根葵汰也分享拍攝《25時，赤坂見》的心路歷程，透露因為多數時間都在獨處與自己對話，特別具有挑戰性。他在現場重現拍攝時的經典畫面，親自為粉絲圍上圍裙，營造共演咖啡店員的氛圍，讓台下粉絲直呼「太幸福了！」首次來到台灣，他更初次挑戰了臭豆腐，自嘲「石化10秒」，但意外能接受，形容該食物的味道像納豆，吃完一口後竟有點上癮。

▲駒木根葵汰對小泡芙愛不釋手，帶了一箱回日本。（圖／華貴娛樂提供）



最後，駒木根葵汰感謝粉絲的熱情，直呼這次來台灣玩得很開心，做了許多日本沒體驗過的事情。剛過25歲生日的他，未來除了想挑戰極道題材的反派角色，甚至有興趣體驗背包客或上山獵野豬的工作，更預告4月將與松村沙友理合作新作，並透露夏天會有「重大發表」，要粉絲拭目以待並喊話「請大家做好準備，小心中暑喔！」承諾將繼續「全力全開」，帶來更多精彩作品。