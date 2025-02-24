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「男神收割機」女星新戲失戀又失業　回家啃老…發現48歲媽懷孕了

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播大陸家庭喜劇《180天重啟計劃》，曾與劉以豪、李現、吳磊等男神合作，被譽為「男神收割機」的女星周雨彤迎來全新挑戰。她在《180天重啟計劃》搭檔影后級資深戲骨吳越，開啟一場爆笑又催淚的「陪產」人生。

▲《180天重啟計劃》吳越與周雨彤上演最強母女檔。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《180天重啟計劃》吳越與周雨彤上演最強母女檔。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

該劇自開播以來話題不斷，劇情圍繞28歲失戀又失業的顧雲蘇（周雨彤飾），原本打算回家躺平，卻驚聞48歲的母親吳儷梅（吳越飾）閃婚後竟然懷上二胎，讓她當場崩潰。本想借住「啃老」的她，反而變成高齡產婦的「專屬保姆」，她不僅要照顧孕期情緒不穩的母親，還得與繼父磨合，更要迎接即將出生的「弟弟」，讓觀眾看了直呼「陪產180天比上班還辛苦！」

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▲《180天重啟計劃》吳越與周雨彤上演最強母女檔。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《180天重啟計劃》吳越與周雨彤上演最強母女檔。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

特別的是，周雨彤在《180天重啟計劃》一人分飾兩角，她不但飾演吳越女兒，還要飾演年輕版的吳越，她曾在受訪時笑言是誤上賊船「我被導演騙了，本來說只有演出幾場回憶戲，結果劇本下來，年輕吳儷梅的戲大概有200多場！但都已經要開機了。」

周雨彤坦言吳越給了她相當多的幫助，直呼「一開始對我來說，確實有點難，我找不準怎麼演，越姐說妳不要模仿我，只要演年輕的吳儷梅，我記得上戲第一天就要演媽媽，她就坐在螢幕監視器跟著導演看，她會問我覺得年輕的她會怎麼想，好在有越姐一直在旁邊陪伴我，一起琢磨怎麼演。」

▲《180天重啟計劃》吳越與周雨彤上演最強母女檔。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《180天重啟計劃》吳越與周雨彤上演最強母女檔。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

今年53歲的吳越，在《繁花》飾演畫面不多，但卻令人印象深刻的「金科長」，最近與胡歌主演的《縣委大院》更一舉獲得上海電視節白玉蘭獎最佳女主角，她表示自己已經演過無數個媽媽的角色，但《180天重啟計劃》是她演過篇幅最長的一個。

吳越表示「吳儷梅這個不同尋常的角色，是給自己30年演戲生涯的一份意義非凡的禮物。」而影后級前輩對戲周雨彤也頻稱讚「她在演戲方面的處理相當成熟，讓我非常的驚訝，我們聊天時我認為我們是很有默契的，但是她年紀又小，所以她這個人質地很複雜，同時有成熟又幼稚的一面。」

▲《180天重啟計劃》吳越與周雨彤上演最強母女檔。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《180天重啟計劃》吳越與周雨彤上演最強母女檔。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《180天重啟計劃》最新劇情催淚指數爆表，周雨彤原本以為要去相親，結果卻是母親吳越偷偷為她爭取了機會，將她的故事整理成小說，並獲得影視化評估可能。這份突如其來的驚喜讓她又驚又感動，卻也沒想到，母親此時正在面臨人生最艱難的決定，因為懷孕導致出版社不再續約，讓她不得不選擇離開工作11年的職場。

後來，周雨彤又得知母親的身體狀況不適合生產，想找繼父幫忙勸說，卻引發母女冷戰。劇情讓許多觀眾看得熱淚盈眶，紛紛留言「母女之間的愛，真的是又甜又虐」、「顧雲蘇表面是叛逆，內心卻比誰都在乎媽媽。」《180天重啟計劃》正在台灣大哥大MyVideo跟播中。

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180天重啟計劃, 周雨彤, 吳越

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