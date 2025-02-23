Sexy Zone改名timelesz「變8人團」重出發！新成員卻爆私密照惹議

記者劉宛欣／綜合報導

日本的偶像男團Sexy Zone隸屬於傑尼斯事務所（現STARTO娛樂），在2024年4月宣告告別舊團名，改名為「timelesz」，並透過選秀節目《timelesz project -AUDITION-》招募新成員。經過半年的選拔，最終成功加入的新成員包括寺西拓人、原嘉孝、橋本將生、豬俁周杜及篠塚大輝，與原團員菊池風磨、佐藤勝利及松島聰一起組成了全新的8人團隊，重新出發。

▲Sexy Zone改名timelesz重新出發。（圖／翻攝自timelesz X）

新團體的首次作品《Rock this Party》將推出，而團體的首次亮相將在3月8日於音樂節目《with MUSIC》中進行。然而，雖然團體正在迎接新篇章，卻屢次傳出負面消息。最近，成員菊池風磨在直播中嘲笑對原嘉孝的外貌，引發網友熱烈討論，兩人事後澄清是事先約定好的玩笑，只是想製造輕鬆氛圍。

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▲菊池風磨嘲笑隊友外貌惹議。（圖／翻攝自X）

此外，23歲的新成員豬俁周杜也未能逃過公眾的關注。先前，她被曝光一張他與女性的親密合照，迅速在社群上引發了大量討論，粉絲對此表達了不同的看法，並且引起了對他私生活的關注。目前團體尚未推出新歌正式亮相，但成員爆出的一連串爭議，已經為timelesz新出發蒙上陰影。

▲豬俁周杜被挖出與女性的親暱合照。（圖／翻攝自X）