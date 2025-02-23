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直擊／圭賢見「粉絲帶男友來」吃醋：我是第二順位　台下驚現KPOP大咖

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體Super Junior成員圭賢連續兩天在林口體育館舉辦，個人出道10週年紀念亞洲巡迴演唱會「KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour ‘COLORS’」，台北場23日演出進入第二天，除了邀請樂團八三夭助陣，更特別邀來Antenna師弟樂團Dragon Pony擔任暖場嘉賓，就連老闆柳喜烈（柳熙烈）也全程坐在台下，對於他的照顧不言而喻。

▲▼ 圭賢 。（圖／D-SHOW提供）

▲圭賢連續兩天在林口開唱 。（圖／D-SHOW提供）

圭賢一連帶來兩首歌〈Restart〉、〈Together〉開場後，隨即幽默地用中文說「今天我會更努力的表演，因為我會讓今天沒來的人後悔，現在後悔也沒用了，我真的會很努力，你們也加油！而且今天是最後一天，我會給你們我的全部！」此話一出，瞬間點燃全場氣氛。

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他進一步透露，因為是抒情歌手，曲目大部份是抒情歌，並貼心準備了「空耳字幕」，讓粉絲能夠一同合唱。演唱完畢後，他笑說：「本來擔心會聽不到大家的聲音，沒想到比想像中還要大聲，大家真的很努力在吶喊！」隨即現場再度響起震耳欲聾的尖叫聲，他則笑著提醒：「尖叫聲不是現在，可以先保留一下聲音，後面有時機再叫，先冷靜一點！」讓全場粉絲笑翻。

第二天的演出，圭賢展現滿滿的寵粉誠意，當〈Confession Is Not Flashy〉、〈Flying, Deep in the Night〉響起時，他帥氣地走入觀眾席，與KYUpiter近距離互動。他感動地說：「這樣繞全場近距離看到大家真的很開心，還看到有E.L.F.（SUPER JUNIOR粉絲名）帶著爸媽、一家人一起來看演唱會，讓我覺得心裡暖暖的。」他還幽默表示：「我們年紀漸漸增長，這種場面應該會越來越常見吧！」並開玩笑說：「有人帶男朋友來，感覺很幸福，但看來我就是第二順位吧！」

此外，圭賢透露，昨晚演出結束回到飯店後，他觀看了自己十年前翻唱的影片，甚至找到約十三年前演唱過的歌曲，讓他感觸良多。在等待樂器擺設時，他驚喜清唱〈原諒我〉、〈至少還有你〉，並許下心願：「希望未來有機會能來台灣舉辦全中文演唱會！」此話一出，令現場粉絲驚喜不已。

▲▼ 圭賢 。（圖／D-SHOW提供）

▲圭賢台上幫八三夭阿璞慶生。（圖／D-SHOW提供）

COLORS亞巡台北場演出第二天，依然請到八三夭當演唱會嘉賓，圭賢也特別準備了中文「不敢相信！」熱情迎接，圭賢稱讚八三夭是最帥的樂團，霸天也回應「善良的圭賢」可愛互動笑翻人。八三夭也幽默表示，這是他們第一次連續兩天當嘉賓，覺得有趣。

在八三夭演唱完畢之後，圭賢驚喜送上蛋糕，幫2月27日生日的阿璞暖壽，並送上祝福「萬壽無疆、長命百歲」，被阿璞虧「這祝福是不是太old school了」，隨後也表示真的很榮幸擔任圭賢的演唱會嘉賓，也希望之後有機會可以一起創作、合唱新歌。圭賢也笑說「我也想去八三夭演唱會」，一來一往的互動，可以看出他們之間的好感情。

▲▼ 圭賢 。（圖／D-SHOW提供）

▲圭賢兩天演唱會圓滿落幕 。（圖／D-SHOW提供）

值得一提的是，圭賢美談再加一，圭賢展現大哥風範，特別邀請Antenna的師弟樂團Dragon Pony當暖場嘉賓，四位成員分別為主唱安太奎、貝斯手片盛鉉、吉他手權世赫和鼓手高康熏，四位成員感謝圭賢提攜，表示能站上出道以來最大的舞台十分榮幸。圭賢吃醋的說「他們出場的歡呼聲好像比我的還大。」馬上引起粉絲吶喊，嚇得他賢急忙解釋「開玩笑的！」並向粉絲請求：「請多多疼愛他們喔！」

演唱會結束前，圭賢向全場深深鞠躬，並承諾：「謝謝你們一直支持我，我一定會再帶來更好的作品，回來見大家！」

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