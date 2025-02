直擊／圭賢見「粉絲帶男友來」吃醋：我是第二順位　台下驚現KPOP大咖

記者吳睿慈/台北報導

南韓人氣團體Super Junior成員圭賢連續兩天在林口體育館舉辦,個人出道10週年紀念亞洲巡迴演唱會「KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour ‘COLORS’」,台北場23日演出進入第二天,除了邀請樂團八三夭助陣,更特別邀來Antenna師弟樂團Dragon Pony擔任暖場嘉賓,就連老闆柳喜烈(柳熙烈)也全程坐在台下,對於他的照顧不言而喻。

▲圭賢連續兩天在林口開唱 。



圭賢一連帶來兩首歌〈Restart〉、〈Together〉開場後,隨即幽默地用中文說「今天我會更努力的表演,因為我會讓今天沒來的人後悔,現在後悔也沒用了,我真的會很努力,你們也加油!而且今天是最後一天,我會給你們我的全部!」此話一出,瞬間點燃全場氣氛。

他進一步透露,因為是抒情歌手,曲目大部份是抒情歌,並貼心準備了「空耳字幕」,讓粉絲能夠一同合唱。演唱完畢後,他笑說:「本來擔心會聽不到大家的聲音,沒想到比想像中還要大聲,大家真的很努力在吶喊!」隨即現場再度響起震耳欲聾的尖叫聲,他則笑著提醒:「尖叫聲不是現在,可以先保留一下聲音,後面有時機再叫,先冷靜一點!」讓全場粉絲笑翻。

第二天的演出,圭賢展現滿滿的寵粉誠意,當〈Confession Is Not Flashy〉、〈Flying, Deep in the Night〉響起時,他帥氣地走入觀眾席,與KYUpiter近距離互動。他感動地說:「這樣繞全場近距離看到大家真的很開心,還看到有E.L.F.(SUPER JUNIOR粉絲名)帶著爸媽、一家人一起來看演唱會,讓我覺得心裡暖暖的。」他還幽默表示:「我們年紀漸漸增長,這種場面應該會越來越常見吧!」並開玩笑說:「有人帶男朋友來,感覺很幸福,但看來我就是第二順位吧!」

此外,圭賢透露,昨晚演出結束回到飯店後,他觀看了自己十年前翻唱的影片,甚至找到約十三年前演唱過的歌曲,讓他感觸良多。在等待樂器擺設時,他驚喜清唱〈原諒我〉、〈至少還有你〉,並許下心願:「希望未來有機會能來台灣舉辦全中文演唱會!」此話一出,令現場粉絲驚喜不已。

▲圭賢台上幫八三夭阿璞慶生。



COLORS亞巡台北場演出第二天,依然請到八三夭當演唱會嘉賓,圭賢也特別準備了中文「不敢相信!」熱情迎接,圭賢稱讚八三夭是最帥的樂團,霸天也回應「善良的圭賢」可愛互動笑翻人。八三夭也幽默表示,這是他們第一次連續兩天當嘉賓,覺得有趣。

在八三夭演唱完畢之後,圭賢驚喜送上蛋糕,幫2月27日生日的阿璞暖壽,並送上祝福「萬壽無疆、長命百歲」,被阿璞虧「這祝福是不是太old school了」,隨後也表示真的很榮幸擔任圭賢的演唱會嘉賓,也希望之後有機會可以一起創作、合唱新歌。圭賢也笑說「我也想去八三夭演唱會」,一來一往的互動,可以看出他們之間的好感情。

▲圭賢兩天演唱會圓滿落幕 。



值得一提的是,圭賢美談再加一,圭賢展現大哥風範,特別邀請Antenna的師弟樂團Dragon Pony當暖場嘉賓,四位成員分別為主唱安太奎、貝斯手片盛鉉、吉他手權世赫和鼓手高康熏,四位成員感謝圭賢提攜,表示能站上出道以來最大的舞台十分榮幸。圭賢吃醋的說「他們出場的歡呼聲好像比我的還大。」馬上引起粉絲吶喊,嚇得他賢急忙解釋「開玩笑的!」並向粉絲請求:「請多多疼愛他們喔!」

演唱會結束前,圭賢向全場深深鞠躬,並承諾:「謝謝你們一直支持我,我一定會再帶來更好的作品,回來見大家!」