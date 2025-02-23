劉品言無預警曬輪椅照！認「工作慘跌」傷勢曝光：腳踝不是認識的樣子

記者黃皓瑋／綜合報導

女星劉品言日前在社群平台宣告換髮型，曬出耳下全空的短髮照，讓粉絲為之驚艷，不過她今（23日）突然公開自己坐輪椅、拄拐杖的影片，自曝腳因為在工作中跌倒，已經受傷一陣子。她也坦言在受傷當下「腳踝不是認識的樣子」，所幸如今逐漸康復。

▲▼劉品言日前在工作中跌倒，造成左腳腳踝受傷。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



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劉品言稍早寫下長文並搭配影片，透露自己日前工作時，不慎從樓梯上跌倒，「左腳腳踝瞬間，長得不是我認識的樣子」，坦言之所以沒有在第一時間說，是因為不想讓大家擔心。她也透露坐輪椅的體驗，讓她感受到了無助跟挫折：「我想任何人，都不希望自己沒有用，哪怕心理再強壯，都會在身（生）理虛弱時感到過分挫敗，憤怒與傷感翻譯成原文，就是無以坦蕩的無力感。」

▲劉品言坦言在坐輪椅的視角中看到很多事。（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

劉品言引用了韓劇《外傷重症中心》的台詞：「我們每個人都有可能受傷，每個人都有可能會需要。」表示在坐輪椅的視角中看到許多事：「譬如無障礙空間的重要、譬如我們都可以成為幫助的人，哪怕只是幫忙擋個電梯，開車門，或是因為我的不便短暫浪費的時間，這些都是超有力量的溫暖。」她也不忘感謝經紀公司、工作團隊與醫師的幫助，向大家喊話：「一步一腳印，很快我就可以活蹦亂跳了。」

▼劉品言IG貼文。（翻攝自IG／esther88）

