鮪魚跪地爆哭「脫褲曬屁股大片瘀青」！　日本滑雪慘摔惹網心疼

記者顧齊祐／綜合報導

女星鮪魚（徐瑋吟）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常。近日她飛往日本滑雪，不料卻摔倒受傷，還因此爆哭，她也脫下褲子曬出了大片瘀青的傷勢照，令粉絲相當心疼。

▲鮪魚近日飛往日本滑雪。（圖／翻攝自Facebook／徐瑋吟 鮪魚）



鮪魚在Facebook發文寫道「從白馬的鬆雪來到輕井澤的冰雪，才理解到細節的重要度，真的一點懶都不能偷，必須把每個環節做到精準才能面對危機」。並曬出了穿著滑雪裝，跪坐在雪地的照片，畫面裡的她眼眶泛著淚光，鼻子通紅，還舉起手做出拭淚動作。

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▲鮪魚跪坐在雪地，舉起手做出拭淚動作。（圖／翻攝自Facebook／徐瑋吟 鮪魚）



鮪魚提到，她在滑雪時摔倒並爆哭，但也因此對雪上地形的技巧和認知有了更深的了解，她鼓勵自己說「戰勝挫折最好的方式就是重新鼓起勇氣」。接著還分享了她的傷勢照，只見她將褲子脫下，僅穿著黑色的蕾絲內褲，露出大面積臀部，上面還有一大片紫紅色的瘀血，她幽默地說「而這趟滑雪之旅的伴手禮，是右邊摔到屁股變超翹以及水墨畫感的瘀青」。

▲鮪魚脫下褲子，露出大片瘀血。（圖／翻攝自Facebook／徐瑋吟 鮪魚）



傷勢曝光後，讓粉絲相當心疼，紛紛留言表示「感覺很痛，心疼妳」、「這瘀青也太性感了吧」、「傷痕看來很痛,但身型真的好美」、「心疼喔，滑雪以後要做個防護措施」、「好性感…不對，是好痛喔」。