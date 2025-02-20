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GD綜藝《Good Day》陣容太夢幻收視奪冠　爆料太陽追戀綜酸：都是假的

文／妞新聞

2025年是韓國天團BIGBANG隊長「GD（G-Dragon，權志龍）」的天下！除了第三張正規SOLO專輯《Übermensch》、2025世界巡演演唱會「雙喜連發」，粉絲期待已久的首個專屬綜藝節目《Good Day》也已經開播，由明星PD《無限挑戰》金泰浩操刀，加上超華麗的嘉賓名單，果然開播即轟動全球。

《Good Day》陣容太夢幻

首播收視即奪冠 

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GD為了打造「年度歌曲」的目標，發揮超強人脈、找來「亨敦和大俊」鄭亨敦與Defconn、曹世鎬、金秀賢、黃晸珉、丁海寅、任時完、金高銀、人氣男團SEVENTEEN、人氣女團aespa、Code Kunst、旗安84等等，從影視圈、KPOP圈、綜藝界到音樂人通通為了巨星齊聚一堂幹大事（笑）。

《Good Day》2月16日播出的首集就開出紅盤，以尼爾森韓國全國收視率為基準打敗知名綜藝《我家的熊孩子》、達標4.3%，在週日播出的電視劇和綜藝節目中，奪下綜合收視率的冠軍寶座，看來巨星很有綜藝才能啊！

拒絕出演戀愛實境秀

挖坑已婚太陽爆「他只看這擋」

▲GD爆料太陽在追戀綜。（圖／IG@idolissue

在第一集中，在GD與「亨敦和大俊」的談話中，提及韓國正夯的戀愛實境秀風潮，Defconn詢問GD：「聽說你也在追戀綜？」GD指名人氣戀綜《我是SOLO》，但透露：「比起我，詠培真的很死忠」，接著話鋒一轉挖坑好友「太陽（董詠培）」，表示：「他覺得除了這檔其他戀愛綜藝都是假的！」

▲大聲、太陽、GD。（圖／naver

一席話一出立刻引發關注，GD再度強調太陽真的很愛看《我是SOLO》，不過當問及如果出演戀愛實境秀，巨星很有SENSE的回答：「我是SOLO（單身）也正在SOLO」，Defconn則是認為GD應該是「嘉賓英哲類型」，認定了就會直球去追的直進派。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

GD新歌回歸「藍髮＋沖天炮頭」百變髮型再解鎖！《Good Day》預告公開金秀賢傻：要合唱？

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Niusnews妞新聞, GD, G-Dragon, 權志龍, Good Day, BIGBANG

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