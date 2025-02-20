吳姍儒代班《不熙娣》首錄！派翠克私訊小S內容曝光　揭節目最大改變

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）於日本猝逝後，小S（徐熙娣）因過於悲傷向《小姐不熙娣》請假半年，節目將由Sandy（吳姍儒）代班。今（20日）吳姍儒、派翠克終於進棚錄影，吳姍儒直呼緊張，「我們兩個在後台已經窸窸窣窣一陣子了，還好之前合作過3小時，大概4年前，後來變成我一直在看他頻道影片，金鐘也一起角逐一起落榜。」派翠克也說希望延續和小S的精神，期待兩人激起的火花。

▲《小姐不熙娣》今天首錄影。（圖／記者黃克翔攝）

被問到私下有無關心小S？派翠克說：「一直都蠻關心姐，想表達我們都會一直在她身邊，隨時想有人聊天講話我們都在，我希望讓她感到很安心。她一直心繫著節目，也很感謝Sandy願意幫忙，我們都等她調適好重新回歸。」錄影前派翠克也有私訊小S說「可以為我加油打氣嗎」，不過目前還沒得到回覆，「我們一直都有保持聯絡，但今天正式跟Sandy搭配，所以還是跟她打聲招呼。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲派翠克有私訊小S。（圖／記者黃克翔攝）



《小姐不熙娣》節目內容也會有所變動，吳姍儒興奮表示：「新企劃會很不一樣，B2有給我們不同想法，從我人生出發點來說沒有嘗試過，希望觀眾能感受到我們的誠意。」更說老公是派翠克的粉絲，她作月子期間，也都一直在看派翠克的頻道，笑說：「所以我月子就沒有做得很好，有點畏寒！」





▲▼吳姍儒錄《小姐不熙娣》充滿緊張。（圖／記者黃克翔攝）

而派翠克則分享最大改變就是有椅子可以坐了，對於節目內容一樣充滿期待，「這畢竟是一開始和S姐的不熙娣，所以會維持活潑荒謬的精神 ，期待不一樣的感受。」



