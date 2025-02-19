王大陸逃兵被逮！26歲男神詹懷雲「早服完兵役」　親吐學長一叮嚀

記者蕭采薇／台北報導

以《影后》爆紅的新生代男神詹懷雲，19日為電影《命中註定那頭鵝》與女主角林奕嵐、導演楊宥瑜一同前往霞海城隍廟拜拜。已經出道10年的他，當年一畢業就去服兵役，不做「閃兵」藝人。如今被問及當時為何決定放下工作，詹懷雲自嘲笑說：「因為那時候就沒戲拍啊！」

▲《命中註定那頭鵝》詹懷雲早已服完兵役，不當閃兵藝人。（圖／記者周宸亘攝）

詹懷雲和林奕嵐繼電影《成功補習班》後二次配對，但前一回兩人劇中雖然結婚，但感情的對手戲不多，笑稱是「補談了一次戀愛」。詹懷雲說：「其實滿有趣的啦，就是更熟了一點，不會那麼緊張了。」導演楊宥瑜則稱讚詹懷雲，「他非常照顧女生，拍下水戲時，會幫她（林奕嵐）拿浴巾。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但詹懷雲自認不是特別貼心的類型，害羞說：「不能說是很會（照顧女生），幫對方拿餐具算貼心嗎？」他也承認過去沒有幫女友買過生理用品，但若是遇到女方生理痛會怎麼應對？詹懷雲傻傻回應：「就⋯多喝熱水？」讓全場直呼太直男，但林奕嵐則為搭擋撐腰說：「我覺得這算貼心了。」

▲《命中註定那頭鵝》是林奕嵐和詹懷雲二度配對。（圖／記者周宸亘攝）

電影中詹懷雲會散發獨特的味道，被問及男神究竟聞起來如何？林奕嵐品味道：「詹懷雲…你噴的香水其實蠻香的，你的體味蠻香的。」令現場大笑，詹懷雲也承認本身就有噴香水的習慣，喜歡自己香香的，並偏愛麝香調，至於女生，則喜歡對方噴花香調的香水。

導演楊宥瑜也透露，在選角的時候，就曾拿著詹懷雲和林奕嵐的資料，算算他們與自己「合不合」，驚人的是，當時名氣還不算高的詹懷雲，就被算命師預測是「迎來客」的命牌，並直斷：「他之後會有一個高峰！」非常神準。

▲詹懷雲現身霞海城隍廟拜月老。（圖／記者周宸亘攝）

《命中註定那頭鵝》在墾丁拍攝，風景很優美，詹懷雲則笑說，拍攝空擋放假時，他都會去釣魚，林奕嵐也認證：「有遇過他騎一個摩托車，後面載著經紀人，還一邊跟我們說嗨。」接地氣程度完美變身當地人。

▲《命中註定那頭鵝》（左起）導演楊宥瑜、詹懷雲、林奕嵐、監製陳郁佳。（圖／記者周宸亘攝）

而已經出道10年的詹懷雲，也早已服完兵役，不做閃兵藝人。被問到為何做出這樣的決定？詹懷雲笑說：「那時候沒有什麼戲拍，哈哈哈，就真的是在一個空檔，想說趕快去當兵吧！」他服的是4個月的義務役，被問到作為「學長」，有沒有要給將在3月入伍的王大陸建議，他秒答：「不要遲到！」經紀人則爆料：「他入伍當天有點來不及，差點要遲到了，他就是最後一個去集合的。」

▲王大陸逃兵被逮，預計將於三月入伍服役。（圖／記者黃哲民攝）