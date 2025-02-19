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汪小菲母子遭爆「45億藏錢台灣」！虛報營收作假帳　台灣親人被當人頭

之前微博瘋傳汪小菲於大S猝逝後，在雨中下跪的畫面，更有消息指出他買網軍營造深情形象。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

相對具俊曄，汪小菲跟張蘭則是屢秀下限，去年底，本刊報導汪小菲與他媽張蘭有意在台灣再開餐廳，引進「麻六記」進駐台北大直忠泰樂生活；只是疑似因大S猝逝，這對母子一連串的誇張行徑後，計畫已形同破局。

之前張蘭（右）直播模仿大S去祭拜小S公公許慶祥，還拿出胸罩嘲諷走光；她跟兒子汪小菲常被罵拿大S炒流量。（翻攝自張蘭微博）

▲之前張蘭（右）直播模仿大S去祭拜小S公公許慶祥，還拿出胸罩嘲諷走光；她跟兒子汪小菲常被罵拿大S炒流量。（翻攝自張蘭微博）

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本刊更有掌握說法，其實本來確實有人要投資這對母子的「麻六記」來台計畫，但後來知曉汪小菲母子的真實財務狀況，於是決定縮手。大直忠泰樂生活則回應，「雙方有討論，但現階段不適合進行進駐合作，未來若有適合的機會再做合作的評估。」

5年前，汪小菲（右）與媽媽張蘭（中）在北京開新餐廳「麻六記」，日前傳出要來台展店，如今宣告破局。左為北京網紅左岸瀟。（翻攝自左岸瀟微博）

▲5年前，汪小菲（右）與媽媽張蘭（中）在北京開新餐廳「麻六記」，日前傳出要來台展店，如今宣告破局。左為北京網紅左岸瀟。（翻攝自左岸瀟微博）

關於母子財務狀況，日前更有臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」爆料，汪小菲與張蘭負債1.42億美元，在台以親人名義成立信託，當作藏錢與洗錢的工具。「這對母子為何會出現負債1.42億美元，欠下約新台幣45億元的債呢？其實就是因為他們賣掉俏江南的時候虛報營收，把公司賣給私募基金，人家一進去查帳，發現做假帳。」

張蘭（左圖）與乾兒子（右圖）稱汪小菲出錢為大S包機，結果因為造謠、「吃人血饅頭」等指控，導致一干人等帳號慘遭封鎖。（翻攝自微博）

▲張蘭（左圖）與乾兒子（右圖）稱汪小菲出錢為大S包機，結果因為造謠、「吃人血饅頭」等指控，導致一干人等帳號慘遭封鎖。（翻攝自微博）

Emmy追劇時間指，「私募基金怒告張蘭，法院判賠1.42億美元，張蘭竟然把這筆錢拿到台灣，成立了信託基金，以汪小菲和親人的名義成立信託，宣稱這筆錢已經跟她沒有關係。」「最後私募基金方找出來張蘭私自把基金匯款出去，轉了7筆帳，去紐約買房地產，法院因此判定張蘭是信託的實際控制人，判定私募基金可以到台灣追討這筆錢。」文中並稱張蘭和汪小菲已拿親人當作人頭戶，「將來還能發生多少事情？」話中對於汪小菲的「親人」充滿另種憂心。


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鏡週刊, 汪小菲, 大S

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