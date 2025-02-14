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大牙情人節做飯給尪吃　「結婚五年首下廚」累喊：再也不敢

記者王靖淳／綜合報導

女星大牙（周宜霈）5年前的520宣布和羽球教練「阿廖師」結婚，平時會透過社群記錄日常的她，今（14）日發文分享她情人節前夕的趣事，透露自己結婚五年來首次下廚做飯給老公吃，同時也幽默表示，「我以後真的再也不敢隨便發出豪語，太累人了。」

▲▼大牙。（圖／翻攝自Facebook／bigtooth）

▲大牙結婚五年首次做飯給老公吃。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙提到，昨晚她和好友勇兔（林筳諭）透過視訊喝酒時不慎喝醉，竟被對方說服要為老公親自下廚。她表示在一時興起之下，對老公發出了豪語，決定給對方一個溫馨的驚喜。大牙分享，隨後她傳送一封信息給正在外面喝酒的丈夫，內容是「老公明天開心睡到自然醒，但會有點冷，那明天做晚飯給你吃？！我自己都不是很確定哈哈哈哈哈。」

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▲▼大牙。（圖／翻攝自Facebook／bigtooth）

▲大牙分享與老公的對話截圖。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙坦言，這次下廚是她結婚五年來的第一次，但也可能是最後一次。她以幽默口吻描述自己的廚藝，表示這次嘗試是為了慶祝情人節。最後，大牙半開玩笑地表示，這次的經歷讓她誓言，今後不再輕易發出豪語，因為她發現做飯實在是太累人了。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言誇獎她，「好厲害」、「妳好棒」、「看起來就好好吃。」

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大牙, 周宜霈, 結婚, 放閃, 阿廖師

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