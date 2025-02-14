蔡岳勳「小29歲新歡」被起底！劇組互動親密…尚娜拍片洩巨胸身材

記者陳芊秀／綜合報導

執導《流星花園》、《痞子英雄》的名導蔡岳勳離婚4年消息曝光，妻子于小惠近日受訪證實兩人早在2020年離婚，女方表示「下半生想自由一點，想過我的日子。」而他2023年被週刊爆料與26歲大陸女星過從甚密，兩人相差29歲，女方也被起底。

▲《流星花園》名導蔡岳勳離婚，新歡傳是大陸女星尚娜。（圖／翻攝自臉書、抖音）

據週刊爆料，蔡岳勳新歡是大陸女星尚娜，兩人因合作電視劇《七根心簡》而相識，當時尚娜僅26歲，在劇組互動親密，行跡幾乎不避諱，戀情已是公開的秘密。她的微博粉絲數5748位，知名度並不算高，但擁有深邃五官與姣好身材，屬於美艷型女星，且自從2024年7月發文「不允許自己做任何決定，我只是等待，然後等待…或者​……」，之後就沒有再更新動態。

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尚娜2017年憑藉古裝劇《天下長安》正式出道，之後參演《皓鑭傳》、《倚天屠龍記》、《香蜜沉沉燼如霜》等劇集。她早已轉戰抖音，以性感「御姐（大姐）」形象活躍短影片平台，擁有5.9萬粉絲，且大多演出電影，與《虛顏》的柯穎合作串流電影《 青蛇緣起》於12日上線。有關她與名導蔡岳勳的緋聞，則完全沒有回應。

▲尚娜拍串流電影居多，抖音時常更新拍片動態，並未回應感情緋聞。（圖／翻攝自抖音）