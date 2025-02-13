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阿翔赴泰修行「赤腳化緣」！　跟師父誦經吐心聲：心獲得寧靜

記者孟育民／台北報導

YT網路節目《鬧著玩》去年安排阿翔跟團去越南旅行，該影片半年點閱率直破百萬，是頻道創立五年以來瀏覽次數衝最快得影片，也是整個YT頻道出國系列中點擊最好的一集，《鬧著玩》這次安排阿翔到泰國曼谷，在36小時內進行極奢華與極簡的體驗，從尊爵的豪華禮遇馬上進入極簡的僧侶生活，戲劇性的反差體驗讓阿翔直呼：「兩種截然不同的生活，實在是太衝突的企畫了。」

▲▼阿翔泰國體驗當修行者。（圖／

▲阿翔泰國體驗當修行者。（圖／鬧著玩YT提供）

《鬧著玩》先安排阿翔搭直升機從空中鳥瞰曼谷的美，接著讓他去全曼谷最高樓層的餐廳享受墨西哥佳餚，晚上也入住星級飯店，享受頂級的待遇貴族般的生活。還沉浸在貴賓禮遇的阿翔隔天凌晨三點半就被團隊從美夢中搖醒，團隊立刻安排他去泰國的寺廟體驗當修行者，在寺廟內每小時都有不同的師父帶領唸經上課，阿翔坦言：「腦袋都還沒清醒，師傅的唸經真的完全聽不懂，身體被困在那邊，完全動彈不得，心又繫著接下來要錄製得節目舞蹈表演，忍不住一直看時間，不知經文何時可以結束，只想趕快恢復自由之身。」

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▲▼阿翔泰國體驗當修行者。（圖／

▲▼阿翔體驗不同的生活。（圖／鬧著玩YT提供）

▲▼阿翔泰國體驗當修行者。（圖／

以為聽完經文修行者體驗就結束了，想不到6點又被安排隨著寺廟內的師父 一起外出化緣，赤腳走在附近的街道上，阿翔說：「附近居民都會提早準備好粿條、餅乾、飲料、水果….等食物，化緣的食物每天都不一樣，化緣得到的食物當天中午師父們就會吃掉，修行者是不能吃的，但寺廟會另外煮食物給修行者食用。」附近的居民都很尊敬和尚，他們說這些貢獻可以讓他們感到心安 。

▲▼阿翔泰國體驗當修行者。（圖／

▲阿翔跟著師父外出化緣。（圖／鬧著玩YT提供）

《鬧著玩》再次推出讓阿翔完全不能反抗與被控制的影片，把快樂建築在阿翔的痛苦上，阿翔卻說「這次的體驗學到了慢活，心境反而有種前所未有的寧靜感，讓自己更加珍惜擁有的一切。」阿翔也碎念說：「我有惹到企劃嗎？為什麼每次都想整我！」。
 

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阿翔, 泰國修行, 禪修

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