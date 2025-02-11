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抖音超紅「柯南搖」原曲　竟是彈頭14年前「幫周杰倫寫的歌」！

記者蔡琛儀／台北報導

浙江衛視年終盤點日前宣布，由南拳媽媽彈頭創作的經典歌曲〈最後一頁〉奪得2024年頻道總播放量冠軍，點閱數突破兩千萬次！這首歌時隔14年後再度翻紅，讓他感動萬分。

▲▼彈頭。（圖／美秀創意提供）

▲彈頭寫的〈最後一頁〉最近又爆紅。（圖／美秀創意提供）

他回憶起當初創作〈最後一頁〉的點滴是為了周杰倫執導的電視劇《熊貓人》量身打造，當時由彈頭與宇豪主演並共同創作，主唱則是江語晨，「萬萬沒想到，14年後才被唱紅，還成為第一名！這真的是意想不到的驚喜，也讓我對音樂的影響力有了新的體悟。」彈頭感動地說。

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這首歌近期在小紅書、TikTok等社交平台掀起熱潮，特別是與迷因哏「柯南搖」搭配的〈最後一頁〉DJ版，還吸引許多動漫人物的二創影片，對於這個現象，彈頭幽默回應：「迎來新世代的創意，讓這首歌有了新的生命，要感謝這些年輕的創作者們！」至於要不要也跟上潮流跳一段「柯南搖」？彈頭幽默稱缺乏舞蹈細胞四肢不健全，這波熱潮還是讓年輕弟弟妹妹和網紅們去跳，他純欣賞並報以無盡的感恩。

▲▼彈頭。（圖／美秀創意提供）

▲彈頭預計今年出新單曲。（圖／美秀創意提供）

除了音樂創作，今年春節期間，彈頭女兒特地從瑞士返台短暫相聚，父女倆一同前往日本旅行，享受珍貴的家庭時光。「我們去逛街，結果她一直讓我試穿各種名牌，當場完全傻眼，換個角度想，她真的長大了。」彈頭笑說，自己雖然不捨，但看到女兒笑容滿面地獨自搭機返回歐洲，內心也感到欣慰。「人生啊！沒想到我竟然有個孩子已經能自己來回歐洲了，但在我眼裡，她還是個小寶寶。」今年他也將推出全新單曲。

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