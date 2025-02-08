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YTR這群人尼克開撕團員！　「不爽被抹黑」對質互罵畫面曝

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「這群人」成員尼克和香港老婆Ashly共同經營YouTube頻道，今（8）日他們上傳一段名為「被團員嚴重毀謗對質開罵」的影片，透露團員木星在過去一年裡，到處抱怨他們私下的衝突，讓他實在忍無可忍決定公開。然而，兩人對質互罵的畫面也曝光了。

▲▼尼克（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克爆料木星在外狂講他壞話。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

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影片一開始，尼克指控木星過去一年持續公開詆毀他的名聲，不但在多個節目中抹黑他、封鎖他的IG，甚至還在共同的朋友圈中散布不利於他的言論。他表示，之前選擇保持沉默，是因為考慮到過去彼此作為團員的默契，以及對團隊成員間和諧的尊重。然而，隨著木星持續的指控及未停歇的攻擊，尼克決定不再容忍，覺得有必要站出來澄清事實，「人的忍耐是有限度的，所以今天我就是要來澄清這件事情。」

▲▼尼克。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲尼克難忍木星在外講他壞話。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

緊接著，木星出場面對尼克的指控，她則提出個人的觀點，並反控尼克曾在公開場合中羞辱她。木星回憶說道，尼克曾在一次團隊拍攝中批評她的表演，並當著所有人吐槽她演得很爛。她坦言當時很受傷及不滿，並指出尼克在自己演出時也未有比她表現得更好，但卻仍對她進行不公的評價和對比，這讓木星感到極大的內心不平衡，「你知道那個心有多難熬嗎？我當時真的非常氣你。」影片最後，兩人分享完各自觀點後，透過玩遊戲的方式解開彼此的心結。

▲▼尼克對質木星。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲尼克和木星正面對質。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

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這群人, 尼克, 木星, YouTuber, 網紅

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