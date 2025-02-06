汪小菲遭全網砲轟「具俊曄也不忍了」！　好友李進良曝他現況：不太好

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）2日因在日本感染流感併發肺炎病逝東京醫院，享年48歲。昨（5日）大S骨灰經VistaJet私人包機，在丈夫具俊曄護送下從東京運回台灣。第一時間，汪小菲就從泰國抵台，甚至獨自在外淋雨漫步，神情哀戚。據悉，汪小菲5日整天悲傷過度無法出門，甚至一度有想不開的念頭，未能見到S家一面，加上被大量網友抨擊，如今與老婆Mandy陷入低潮。好友李進良原本透露晚上會去汪小菲家探望，稍早回應《ETtoday星光雲》：「今天先取消，小菲狀況不好」。

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▲李進良回應汪小菲近況。（圖／記者李康毓攝、攝影中心）



根據《中天新聞網》報導，對於前妻大S驟逝，知情人士透露稱汪小菲情緒崩潰，走不出傷痛，天天以淚洗面，甚至一度有想不開的念頭，還曾脫口說：「想死」，精神狀況同樣令人擔憂。其實汪小菲此行來台，目前尚未見到大S骨灰、S一家人，僅把家人接到身旁照料。

不過，由於他在外淋雨被拍，加上張蘭乾兒子夏健拍影片，謊稱大S返台的私人包機及費用皆由汪小菲聯絡、出錢，張蘭甚至按讚相關影片邀功，甚至還狂妄開直播繼續賺錢，遭到全網撻伐。

隨著小S怒發聲反擊，具俊曄也忍無可忍說：「有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口，我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人」，透過文字他懇求對方「求求什麼都不要做，讓我們的熙媛平安安息吧」。