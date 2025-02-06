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禾羽、林襄遊日大啖草莓下秒皺眉「表情大變」！　哭喊：被騙了

記者顧齊祐／綜合報導

啦啦隊女神禾羽（舊名：張雅涵）近期與林襄一同飛往日本，享受富士山的美景。並在社群平台曬出一系列美照，其中禾羽還品嚐了當地草莓，不料卻酸度破表，讓她整個臉都皺成一團，笑翻了不少粉絲。

▲禾羽近期飛往日本享受富士山的美景。（圖／翻攝自Facebook／禾羽 Kimi）

▲禾羽近期飛往日本享受富士山的美景。（圖／翻攝自Facebook／禾羽 Kimi）

禾羽今（6）日在Facebook分享了一組與林襄同遊日本的美照，畫面中她們兩人站在街道當中與富士山合影。禾羽將一頭棕色長髮放下，穿著墨綠色羽絨外套，頭上戴著藍色毛絨耳罩，對著鏡頭比出YA手勢。而林襄則綁著包包頭，戴上黑色方框眼鏡，穿著灰色毛衣，搭配水藍色圍巾，雙眼凝視遠方，同樣比出YA手勢。

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▲禾羽與林襄站在街道當中與富士山合影。（圖／翻攝自Facebook／禾羽 Kimi）

▲禾羽與林襄站在街道當中與富士山合影。（圖／翻攝自Facebook／禾羽 Kimi）

另一張照片中，禾羽正品嚐著當地的草莓，不過她卻緊皺著眉頭張開嘴巴，露出痛苦的表情。她配文寫道「第一次來看富士山，清晰度100%，好幸運（然後竟然被很紅的草莓騙了我超怕酸）」。

▲禾羽品嚐草莓，卻酸度破表露出痛苦的表情。（圖／翻攝自Facebook／禾羽 Kimi）

▲禾羽品嚐草莓，卻酸度破表露出痛苦的表情。（圖／翻攝自Facebook／禾羽 Kimi）

貼文曝光後，吸引了大批粉絲朝聖，紛紛留言表示「草莓那張看表情就知道了」、「草苺真的很酸，臉都揪起來了」、「可愛漂亮的姐妹花」、「草莓那張太好笑」、「看照片口水都流出來了，酸酸的」。

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