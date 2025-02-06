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賈永婕遭水軍攻擊怒了：不可理喻！　曝具俊曄吻別大S挨轟

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）過年期間因染上流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界，好友賈永婕事後也發文哀悼，並提及具俊曄深吻告別大S，不過貼文曝光後卻掀起網友兩派論戰。為此，賈永婕今（6）日再度透過社群發聲了，除了表達對於遭網路水軍攻擊的不滿外，同時也直言：「真不可理喻！」

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▲賈永婕發文。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲賈永婕發文悼念大S。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

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賈永婕在文中提到，大S生前最後與她的對話中曾告訴她「幹得好！永婕」，這三個字對她來說意義重大。賈永婕感慨地回憶說道，每當大S看到自己遭受公眾攻擊時，總是情緒激動，幾乎要親自出面反擊，但最終選擇讓她自己處理。

賈永婕透露，當她在社群發布有關悼念大S的文章後，不只收到網軍攻擊，還被使用惡劣言詞辱駡。她指出，這種情況並不陌生，以前也曾發生過類似事件，當時大S因為與前夫汪小菲的「床墊事件」被罵，她的社群也連帶被攻擊。為此，賈永婕直言對這些水軍的粗糙操作感到不解，並對這種無理取鬧的行為表達不滿，「真不可理喻！」

▲賈永婕發文。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲大S猝逝震驚演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

最後，賈永婕強調，她之所以公開大S臨終前的最後一刻，是因為認為對方的生命在愛情故事中畫上句點，這段感情已超越生死，所以她把這幕比喻為最美麗、最動人的情節，彷彿韓劇般感人，「水軍說為什麼我要說出大S臨走前的那一刻，因為她的人生永遠停在她畢生追求的愛情中。那一刻他們的愛已經超越生死，是我看過最美最動人的韓劇！」

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大S, 徐熙媛, 猝逝, 過世, 賈永婕, 具俊曄, 汪小菲

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