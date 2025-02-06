ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大S重逢具俊曄第一句講韓文：是我，熙媛⋯　韓網重播《劉QUIZ》淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

大S（徐熙媛）2日病逝日本，她的骨灰於5日返台，由老公具俊曄護送，現已安置家中。她與具俊曄愛情故事在韓國掀起轟動，如今大S先走一步，具俊曄當年出演《劉QUIZ》的片段歷歷在目，他當時受訪透露兩人隔了20年通上電話，彼此都沒忘記對方的語言，他講著中文「我是光頭」，大S則用韓文說「是我，是熙媛」，令網友再度看哭。

▲▼具俊曄重新連絡上大S，電話裡第一句話講中文「我是光頭」。（圖／翻攝自tvN）

▲具俊曄重新連絡上大S，電話裡第一句話講中文「我是光頭」。（圖／翻攝自tvN）

具俊曄與大S曾在20年前交往，但礙於偶像事業被迫分手，20年來把彼此放在心裡最深處，直到一通電話重新牽起他們的緣分，他在《劉QUIZ》節目上透露，電話響起時，他用中文靦腆說著「嗨，我是光頭」，妻子大S則笑著用韓文回答「是我，是熙媛」，各自講著對方的語言，顯見兩人從沒忘記彼此。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大S當時用韓文回答「是我，我是熙媛」。（圖／翻攝自tvN）

▲大S當時用韓文回答「是我，是熙媛」。（圖／翻攝自tvN）

▲▼大S、具俊曄的婚戒是刺青。（圖／翻攝自tvN）

▲大S、具俊曄的婚戒是刺青。（圖／翻攝自tvN）

《劉QUIZ》這段訪談如今在韓網瘋傳，網友看到都直呼淚崩「徐熙媛都沒換電話，還是20年前分開時的那個號碼」、「應該要給這對戀人更多的時間，只有3年太過分了」、「她這段時間都沒忘記韓文」、「這幾天看到新聞一直在哭」、「心真的好痛」。

大S的骨灰5日由老公具俊曄帶著搭乘VistaJet私人包機返抵松山機場。小S證實，大S已回到家中，並表示不會為姊姊舉辦告別式：「因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛。」

▲大S骨灰現已回到家中。（圖／翻攝自tvN）

▲大S骨灰現已回到家中。（圖／翻攝自tvN）

然而，中國卻謠傳包機費用為前夫汪小菲所支付，對此，小S於6日一早動怒，透過經紀人反擊：「姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責，一切由徐家和我老公Mike處理。現在竟然出現這種謊言說是汪小菲包機，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」不願放任謠言亂傳。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

推薦閱讀

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光！　昔因小S復出...美麗身影成追憶

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光！　昔因小S復出...美麗身影成追憶

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

汪小菲來了！　不再淋雨漫步…開車急奔大S家

汪小菲來了！　不再淋雨漫步…開車急奔大S家

大S指定葬禮「播這首歌」！昔15字親揭原因 小S：思念放心中

大S指定葬禮「播這首歌」！昔15字親揭原因 小S：思念放心中

大S猝逝4天「摯友蔡康永忍痛上工」！21字洩真實心聲 在這首露面

大S猝逝4天「摯友蔡康永忍痛上工」！21字洩真實心聲 在這首露面

媒體蜂湧至大S家　好友難過「都沒收到消息可以弔唁」

媒體蜂湧至大S家　好友難過「都沒收到消息可以弔唁」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光！　昔因小S復出...美麗身影成追憶

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

汪小菲來了！　不再淋雨漫步…開車急奔大S家

大S指定葬禮「播這首歌」！昔15字親揭原因 小S：思念放心中

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大S, 具俊曄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《獅子王》來台掀「回憶殺」！　百老匯最紅辛巴預告高燃現場演出
  2. 新實境《九條好漢》來賓超大咖！爆破天荒合作內幕 啦啦隊女神也進駐
  3. 賀瓏拿「爸過世當喜劇段子」惹議！　吐真實心聲：被救贖的感覺
  4. 小龍女爆威脅球星前男友「青春補償費6千萬」！李芷霖首發聲：會報警
  5. 賈永婕遭水軍攻擊怒了：不可理喻！　曝具俊曄吻別大S挨轟
  6. 「世界上最愛妳的就是家人」　大小S姊妹情的動人瞬間
  7. 快訊／蔡康永想到好友大Ｓ哭了　在吉本芭娜娜身邊數度哭泣
  8. 15年前合作電影成好友！大S猝逝…劉若英「穿全身黑」低調露面了
  9. 陳詩媛掰了樂天1個月「吐真實心聲」！放閃王齊麟：感謝願意並肩同行
  10. 搭車嚇到運將脫口「以為是偶像明星」！豆花妹狂冒問號：什麼意思

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366