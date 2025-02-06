大S重逢具俊曄第一句講韓文：是我，熙媛⋯　韓網重播《劉QUIZ》淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

大S（徐熙媛）2日病逝日本，她的骨灰於5日返台，由老公具俊曄護送，現已安置家中。她與具俊曄愛情故事在韓國掀起轟動，如今大S先走一步，具俊曄當年出演《劉QUIZ》的片段歷歷在目，他當時受訪透露兩人隔了20年通上電話，彼此都沒忘記對方的語言，他講著中文「我是光頭」，大S則用韓文說「是我，是熙媛」，令網友再度看哭。

▲具俊曄重新連絡上大S，電話裡第一句話講中文「我是光頭」。（圖／翻攝自tvN）

具俊曄與大S曾在20年前交往，但礙於偶像事業被迫分手，20年來把彼此放在心裡最深處，直到一通電話重新牽起他們的緣分，他在《劉QUIZ》節目上透露，電話響起時，他用中文靦腆說著「嗨，我是光頭」，妻子大S則笑著用韓文回答「是我，是熙媛」，各自講著對方的語言，顯見兩人從沒忘記彼此。

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▲大S當時用韓文回答「是我，是熙媛」。（圖／翻攝自tvN）



▲大S、具俊曄的婚戒是刺青。（圖／翻攝自tvN）



《劉QUIZ》這段訪談如今在韓網瘋傳，網友看到都直呼淚崩「徐熙媛都沒換電話，還是20年前分開時的那個號碼」、「應該要給這對戀人更多的時間，只有3年太過分了」、「她這段時間都沒忘記韓文」、「這幾天看到新聞一直在哭」、「心真的好痛」。

大S的骨灰5日由老公具俊曄帶著搭乘VistaJet私人包機返抵松山機場。小S證實，大S已回到家中，並表示不會為姊姊舉辦告別式：「因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛。」

▲大S骨灰現已回到家中。（圖／翻攝自tvN）



然而，中國卻謠傳包機費用為前夫汪小菲所支付，對此，小S於6日一早動怒，透過經紀人反擊：「姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責，一切由徐家和我老公Mike處理。現在竟然出現這種謊言說是汪小菲包機，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」不願放任謠言亂傳。