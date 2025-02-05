日男主播自爆遭「性朝貢」逆轉了　炎上黑歷史再回顧

圖文／鏡週刊

搭著富士電視台「性朝貢」、把女主播當酒家女的醜聞見光之後，該台的前男主播長谷川豐也對外爆料當年自己遭前輩主播們設局、獻祭給男同志影評人舌吻，結果言論一出慘遭打臉，趕緊宣稱只是趣談而已，並對當年前輩致歉。

▲長谷川豐搭著話題講述自己被「性朝貢」的趣談，結果慘遭打臉。（圖／翻攝網路／鏡週刊）



雖然長谷川豐堅稱確有舌吻一事，不過他所提到的「前輩」笠井信輔特地發文否認，讓他隨後只好致歉：「這只是將近20年前的趣事，但如今卻演變成對我敬愛的兩位前輩的誹謗，甚至有些言論已經過火了。」此前長谷川豐也稱只是當作笑話來說、內心充滿了罪惡感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長谷川豐之前公開指控任職富士電視台時，曾與該節目的評論員、男同志影評人杉浦孝昭，以及富士電視台的資深主播笠井信輔、佐佐木恭子聚餐。餐會結束後，笠井信輔和佐佐木恭子前輩「悄悄」消失，留長谷川豐與杉浦孝昭獨處，覺得自己遭到「性朝貢」因被強行舌吻。對此笠井信輔嚴正否認曾與笠井信輔聚餐。

對此網友一面倒，直批長谷川豐「這個人一直都有誇大其詞的習慣，完全不值得相信。」「聽一半就好，別全信。」「自從他嘲諷洗腎病患之後，我就再也不相信他說的任何話了。」回顧當年他曾在部落格以《像這些自作自受的洗腎患者，應該全部自己負擔醫療費！如果付不起就去死吧！現在的醫療制度只會毀掉日本！》為題撰文，結果慘遭炎上，然後企圖從政、但也因失言被黨拋棄、最終自行退選。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

【更多鏡週刊報導】

《富士電視台》被爆淫亂醜聞！女主播當酒店妹用 逼「性上納」陪大老闆

小島瑠璃子帶兒返家 驚見28歲企業家丈夫輕生

《黑箱日記》入圍奧斯卡紀錄片 伊藤詩織卻被爆募資530萬日圓擺爛