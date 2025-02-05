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大S「28年前舊照」曝光！化妝師心碎哀悼：世上最酷的人

藝人大S於2日在東京猝逝，享年48歲。（圖／微博）

▲大S東京病逝。（圖／微博）

圖文／CTWANT

藝人大S（徐熙媛）春節期間和家人赴日本旅遊，豈料因流感併發肺炎，2日於東京猝逝，消息震驚各界。大S自1994年出道，在演藝圈多年也結交不少好友，消息一出大家都紛紛發文追悼，其中大小S專屬化妝師稱大S為「世界上最酷的人」，也透過社群曬出多張大S舊照；而前特助也回憶起當初外界傳言S很難搞，但私底下卻是貼心又親民的巨星，徹底顛覆他原來的想像。

大S猝逝外界紛紛發文哀悼，包括曾一起合作演出偶像劇「泡沫之夏」的中國男星黃曉明，還有一起演出偶像劇「流星花園」的朱孝天，此外還有林志玲、楊丞琳、羅志祥、王月、陶晶瑩、賈靜雯等，華人演藝圈眾多明星都共同懷念大S。

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曾與大S合作的工作人員也回憶起大S的好，包括大小S專屬化妝師亞歷發文稱大S為「世界上最酷的人」，超級捨不得大S先離開去天堂了，「很高興認識妳！永遠愛你一路好走！」隨文她也附上過去幫大S化妝的成品照，其中幾張照片甚至有些泛黃，看似年代相當久遠，其中一張則是1997年、也就是28年前所拍攝，畫面中的大小S戴著金色假髮，身穿拼色洋裝，看起來十分青澀。

▲化妝師「亞歷」分享多張大S的舊照。（圖／翻攝自IG）

▲擔任大小S專屬化妝師的數十年「亞歷」，也在社群貼出多張珍貴合影，右邊這張是1997年、也就是28年前所拍攝。（圖／翻攝自IG）

被大S暱稱為「娃」的前特助也發文透露相處時光，指2009年她才剛開始經紀之路，第一個遇見的藝人就是S，之前她曾聽過很多人都說大S很難搞，但當初一起拍《泡沫之夏》時，她每天開車接送大S拍戲，有次到河濱公園不小心把車開到坑裡，坐在後座的大S沒生氣，還開玩笑 「娃！我剛剛差點就要滾到你旁邊的副駕了」。

大S這句話讓她很暖心也破解外界流言，「完全化解當時害怕極了的我，很多人都說S很難搞，但當下的我只看到S對自己身為藝人的負責任，在工作上看似對別人嚴謹，但對自己更嚴厲，在經紀路上的所有基礎都是從那時候建立的。」

不僅如此，她也記得離開經紀公司後，大S主動關心問她「娃，妳要不要當我的經紀人？但說經紀人的壓力應該很大齁，那當我的特助，不用擔心，大陸的工作雖然很多，我會一個一個教妳怎麼談案子。」雖然兩人之後十多年沒有什麼交集，但當大S跟具俊曄重逢時，她也傳了恭喜簡訊，也獲得大S的回覆，相當暖心。

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