大S曾借汪小菲1億「年收8000萬」！　網分析身家10億

圖文／CTWANT

女星大S遊日染流感併發肺炎過世，享年48 歲，而外界也關心她的家產怎處理，她曾爆出一年收入有8000萬，也在信義區買2棟豪宅，總價超過6億，她過去也借過前夫汪小菲超過1億元，有網友分析，大S身家10億。

有網友曾問，：「大S怎麼這麼有錢，借汪小菲1億台幣？」，因為她婚後工作明顯變少，為何還能借出1億元。對此，有網友認為，大S從主持到演戲收入都不錯，早累積一筆財富，在演藝圈闖30多年，也跟妹妹小S組團出唱片，更主持過《我猜我猜我猜猜猜》、《娛樂百分百》等，也留下《流星花園》、《轉角＊遇到愛》、《泡沫之夏》等經典作品。

據悉，大S曾買信義區為「國家藝術館」、「冠德遠見」、「台北信義」3間豪宅，其中、「冠德遠見」2020年賣掉，另外兩間總價也有6.5億元，所以就算婚後工作變少，還是有被動收入。有網友說，「大S之前估計有快10億身家」、「人家高中就出道欸，也沒亂投資，紅了30幾年有這身價不意外欸」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而大S在2010年跟身價115億的汪小菲閃婚，不少人說她看中對方的錢，但她在2009年的年收就有8000萬，還在信義區花2億買豪宅，她拍6部電影，一部賺700萬，偶像劇一集25萬，加上代言等，收入可觀，而大S家裡開銀樓，家境算是富裕。

延伸閱讀

▸ 大S猝逝／急診不能直接送！醫揭日本醫療差異：分級制度很嚴格

▸ 大S猝逝／再過5天迎結婚3周年！最愛老公具俊曄「耳邊1舉動」 最後發文也是他

▸ 原始連結