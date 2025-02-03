過年前才碰面大S　陶晶瑩、Vicky認難接受：美好永存我心裡

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）過年期間因染上流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界，許多藝人都紛紛發文哀悼，就連過年前才與她見過面的藝人陶晶瑩、Vicky也都感嘆「仍然不敢相信」、「真的很難接受。最美好的妳永存在我心裡。」

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▲大S年前參加王偉忠女兒的歸寧宴。（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）

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陶晶瑩表達對於大S離世消息的震驚，並回憶說道，就在過年前不久，她才和大S見過面，並形容當時對方不只美麗動人，而且笑容燦爛，看上去幸福滿滿。陶晶瑩透露，她至今仍難以相信這樣的變故，甚至感受到了生命的無常及脆弱，「仍然不敢相信！仍然非常震驚！」陶晶瑩強調健康及珍惜的重要，並感慨地表示，人生的無常，讓人不得不更加珍惜每個當下，並呼籲所有人都要好好保重身體，也要珍惜身邊的每個人。

▲陶晶瑩震驚大S猝逝。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

陶晶瑩表達對於大S離世消息的震驚，並回憶說道，就在過年前不久，她才和大S見過面，並形容當時對方不只美麗動人，而且笑容燦爛，看上去幸福滿滿。陶晶瑩透露，她至今仍難以相信這樣的變故，甚至感受到了生命的無常及脆弱，「仍然不敢相信！仍然非常震驚！」陶晶瑩強調健康及珍惜的重要，並感慨地表示，人生的無常，讓人不得不更加珍惜每個當下，並呼籲所有人都要好好保重身體，也要珍惜身邊的每個人。

此外，在10天前才與大S出席「綜藝教父」王偉忠大女兒王羚歸寧宴的女星Vicky，在得知對方的死訊後，難過地透過社群曬出當天的大合照，表達對於其逝世的哀悼之情。Vicky表示，她對大S離世的消息感到非常難過，並回憶說道，就在過年前不久，她們還一起合照，重溫舊時的回憶，同時也感慨表示：「真的很難接受，最美好的妳永存在我心裡。」

▲Vicky過年前才與大S見面。（圖／翻攝自Instagram／vickytung076）

事實上，有知情人士透露，大S在1月29日和家人前往日本家族旅遊，儘管在出發前已感身體不適，但她仍堅持與家人同行，一行人最初的行程包含到箱根泡溫泉。不幸的是，1月31日晚上，大S的病情突然惡化，隨即被送往急診，並於2月1日被轉送至東京的一家醫院。然而，她的病況仍未見好轉，直到2月2日早上，大S再度前往醫院，最終因病情嚴重而宣告不治。