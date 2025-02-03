大S驟逝！《流星花園》爆紅　5情史2婚姻皆轟動…再婚具俊曄不到3年

記者陳芊秀／綜合報導

「大S」徐熙媛因流感併發肺炎離世，享年48歲，妹妹小S透過經紀人證實噩耗，震驚各界。她17歲與妹妹小S徐熙娣組雙人女子團體「S.O.S」出道，2001年主演《流星花園》爆紅亞洲，同時情史也轟動娛樂圈，隨後經歷兩段婚姻，與前夫汪小菲離婚後打官司，與南韓歌手具俊曄重逢再婚也引爆話題。

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▲大S、具俊曄再婚。（圖／翻攝自IG）

大S主演《流星花園》，成功翻拍日本少女漫畫進而爆紅亞洲，長髮加上堅毅的性格，宛如漫畫中杉菜走出來，該劇也是台灣電視史的重要分水嶺，從此掀起漫改偶像劇熱潮。

而大S情史與婚姻，每段都是娛樂圈重磅話題。她曾與黑人陳建州交往7年，2001年因演出《流星花園》與藍正龍交往4年；2005年因周渝民出車禍令大仔戀曝光，姐弟戀公開不到3年告終。

大S於2010年結識大陸餐飲名人汪小菲，見面5次就決定閃婚，婚後育有一子一女。她與汪小菲於2021年11月22日宣布離婚，離婚後，20年前舊愛具俊曄主動重新聯繫，兩人因而復合，並於2022年2月8日在南韓登記結婚，3月28日在台灣辦登記，第二段婚姻也在南韓娛樂圈掀起熱烈討論。

▲大S徐熙媛閃嫁汪小菲，婚姻維持11年告終。（圖／翻攝自IG）

然而大S與前夫汪小菲的官司尚未完全告終，與具俊曄再婚還未滿3年，就傳出患流感離世的噩耗，與家人天人永隔，也留給廣大粉絲無限衝擊。

▲大S、具俊曄2022年再婚。（圖／翻攝IG）