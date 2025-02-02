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陸劇女神王楚然隔7年見前夫「重燃愛火」　對戲男星認私訊收不完

記者黃庠棻／台北報導

八大戲劇台首播都會愛情劇《聽說你喜歡我》，王楚然首次擔綱女一角色，劇中扮演外科醫生，與「前夫」彭冠英久別重逢因再度共事，兩人重燃愛火。王楚然在另一部與楊洋合作的電視作品，恰巧也是從事醫護工作，儼然成了美女醫師專業戶。

▲《聽說你喜歡我》由王楚然與彭冠英主演。（圖／八大電視提供）

▲《聽說你喜歡我》由王楚然與彭冠英主演。（圖／八大電視提供）

王楚然的顏值不僅吸引劇迷聚焦，《聽說你喜歡我》與她對戲的彭冠英都被收服，為戲宣傳時，彭冠英大方讚美她的笑容很有感染力，直呼「透過螢幕看她笑，自己也會跟著笑啊！」

即將在3日首播的八大戲劇台《聽說你喜歡我》，故事情節描述王楚然和彭冠英因誤會離婚，七年後再次相遇的他們在相處過後，彼此的愛苗再度被滋養，更多理解與明白身邊的位置，始終都是為對方而存在。

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▲《聽說你喜歡我》由王楚然與彭冠英主演。（圖／八大電視提供）

▲《聽說你喜歡我》由王楚然與彭冠英主演。（圖／八大電視提供）

王楚然談到劇中詮釋的角色，對感情有小脆弱，但對病患卻又非常堅強，研讀劇本時，看到她向男主角表白的戲看得很開心，因為她與角色最大的差異是「勇敢追愛」，坦言自己可能根本做不到，笑說「如果身邊有樣的朋友，我其實會去鼓勵他！」

回想戲裡的甜蜜劇情，王楚然喜歡學生時期的告白以及求婚戲，彭冠英想到的卻是他送咖啡給女方的橋段，笑說「因為那場戲吃了蛋糕，蛋糕蠻甜的…」王楚然笑稱，彭冠英與劇中男主角大概只有20%相像，外表一致，除此之外性格上面可能沒有；她覺得彭冠英外形高冷有距離感，但一開口就破功了，因為對方在拍戲現場常常虧她。

▲《聽說你喜歡我》由王楚然與彭冠英主演。（圖／八大電視提供）

▲《聽說你喜歡我》由王楚然與彭冠英主演。（圖／八大電視提供）

而彭冠英的角色，不僅女性劇迷喜歡，也獲得不少男性粉絲愛戴，他開玩笑說「當然啦，誰能被這麼漂亮的王楚然一直追求、一直付出。」但在劇情發展過程，女粉絲卻為王楚然叫屈，不理解彭冠英為何不接受這段情感。

彭冠英解釋說，因為當時他有女友，直呼「我不可能對這事去做反應，所以我連頭都沒回，我要是再跟楚然交流一會，因為她太動人了，這個戲就跑偏了，無法進行下去，全劇到這劇終了，為了大家能多看幾集，我只能勉為其難、痛苦的遠遠離去」聽到這番解析，讓王楚然笑翻。

▲《聽說你喜歡我》由王楚然與彭冠英主演。（圖／八大電視提供）

▲《聽說你喜歡我》由王楚然與彭冠英主演。（圖／八大電視提供）

同是身為水瓶座的彭冠英和王楚然相處融洽，彼此朋友也都關注兩人的作品，彭冠英曝料連多年不連繫的朋友都來表示，希望他能代問候王楚然。而王楚然的顏值似乎一直成為外界的話題，她雖表示非常開心，但仍希望觀眾能更關注她的演技，以及表演上的評價。《聽說你喜歡我》2/3起每週一至週五晚間十點在八大戲劇台全台首播。

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王楚然, 彭冠英, 聽說你喜歡我

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