黃小愛回家坦承隆乳嚇壞媽媽　變美卻挨罵：搞得男不男女不女！

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber黃小愛自去年初開始下定決心瘦身，戒掉外食自己下廚，還經常分享如何煮健康餐的秘訣，目前已經甩掉了30公斤以上的肉，減肥成功以後，越來越常曬出自信的個人照，藉此鼓勵也想減重的粉絲。近日適逢過年，他返鄉與家人團聚，先前隆乳沒有知會，讓媽媽嚇得當場直言「男不男女不女」。

▲黃小愛瘦身有成，整個人變得更有自信。（圖／翻攝自黃小愛Instagram）

黃小愛25日在Instagram限時動態發文分享「在家穿得很寬鬆，我媽問我是不是復胖，我說沒有，因為我做胸部了」，沒想到媽媽事先完全不知情，被突如其來的消息嚇到脫口「哎呦威呀！你這樣搞得男不男女不女」，接著，她曬出自己身穿純白色性感蕾絲睡衣的照片，由於已經向媽媽坦白，他幽默道「下次是不是可以在高雄穿這樣了？」

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▲黃小愛回家向媽媽坦承隆乳一事。（圖／翻攝自黃小愛Instagram）

此前，黃小愛曾接受《ETtoday》的獨家專訪，透露下定決心減肥的原因是為了隆乳，醫師要求他減重，才願意幫他進行手術，此外，他的健檢報告也出現一連串紅字，疑似有糖尿病，因此他思考過後才決定在2024年給自己一個改變的機會，值得開心的是，他瘦下來以後，所有指數都已經恢復正常，只花了4個月就瘦了30公斤。