周杰倫、GD台韓兩大天王合體！　連曬3合照喊：開心的夜晚

記者劉宛欣／綜合報導

Dior 2025冬季男裝系列近日於巴黎時裝周登場，天王周杰倫以全球代言人身份出席看秀，25日他陸續於Instagram曬出在當地的照片，開心與多名大咖合影，其中就包含南韓天王GD（G-Dragon權志龍），照片一出馬上就掀起粉絲熱烈討論。

▲周杰倫近日受邀前往巴黎參加時裝周。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

周杰倫25日在Instagram限時動態中曬出許多照片，除了與好萊塢巨星羅伯派汀森（Robert Pattinson）合體以外，也分享了中國大陸男星王俊凱的貼文，貼文中可以看到王俊凱寫著「跟哥一起買買買就是開心」，他則回應表示：「下次見啦小凱。」接下來則可看到他還曬出了一連數張與GD的合照，其中還有《魷魚遊戲2》任時完，寫下「開心的夜晚」、「Fun night」等。

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▲周杰倫與GD等人合照。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

身為Dior全球品牌代言人，周杰倫大方在IG貼出許多看秀動態，讓不在現場的粉絲彷彿跟著他身歷其境，感受時尚魅力。而在他PO出的限時動態上，粉絲也看到周杰倫與老婆夜遊巴黎的畫面，剛慶祝結婚10周年的兩人，不吝與粉絲分享日常的幸福甜蜜。