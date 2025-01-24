連王雪紅都力挺！　出道27年…知名樂團登大巨蛋演出！

記者蔡琛儀／台北報導

鴻海尾牙今（24日）在台北大巨蛋熱鬧登場，現場開設四面舞台，樂團「HOt SHOCk」受邀演出，團長高小羊激動表示：「對於『HOt SHOCk』團隊演出成為一個新指標感到很榮幸！」

▲ 樂團「HOt SHOCk」備受王雪紅等人支持。（圖／樂團「HOt SHOCk」提供）

成立27年的樂團「HOt SHOCk」，目前共有18位成員，結合各類樂團元素，包括有主唱、吉他、貝斯、鼓、鍵盤、DJ、Rapper、電薩克斯風、電小提琴以及專業舞者，在團長高小羊帶領下，已經是台灣各大品牌指定尾牙不二人選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「HOt SHOCk」也獲得宏達電創辦人王雪紅以及TVBS董事長陳文琦的大力讚賞與支持，受邀連續多年在HTC的尾牙表演，團員們期許新的一年，「希望我們可以繼續傳承在整個亞洲區所創立的小型演唱會演唱風格，包含表演內容的演化精進，保持一個商演圈的好典範。」

▲ HOt SHOCk曾和任賢齊、九孔演出。（圖／樂團「HOt SHOCk」提供）

前陣子「HOt SHOCk」也在左岸公益嘉年華演唱會上，與亞洲天王任賢齊同台演出，團長高小羊感性透露：「齊哥對我就像他很挺九孔一樣，圈內人都知道他是一個非常講義氣的人。」