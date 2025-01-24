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驚爆衝突！被KID一句話惹毛　乱彈阿翔慘被拖下水

記者葉文正／台北報導


由好看娛樂製作發行全新實境綜藝《全明星出發吧！》，播出後收視持續創新高，本週將播出全新第七集，卜學亮、姚元浩、郭泓志3位星級領隊，迎接金鐘獎、金曲獎、金馬獎，三金得主乱彈阿翔、金曲台語歌后孫淑媚，以及兩次金鐘益智及實境節目主持人獎得主KID一起暢玩台北。

▲《全明星出發吧！》乱彈阿翔(左起)、畇二、郭泓志。（圖／好看娛樂）

▲《全明星出發吧！》乱彈阿翔(左起)、畇二、郭泓志。（圖／好看娛樂）

由姚元浩擔任司機、卜學亮與郭泓志擔任車長領隊服務明星旅客們，本集還有畇二隨車參加旅程，為了迎接三位金馬、金鐘、金曲滿滿的金獎旅客，這次特別打造三金典禮規格特別鋪上紅毯迎接，現場宛如星光大道，卜學亮忍不出讚嘆說道：「今天是控金（台語）之旅。」

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▲《全明星出發吧！》乱彈阿翔(左起)、畇二、郭泓志。（圖／好看娛樂）

▲《全明星出發吧！》大伙划船超級累。（圖／好看娛樂）

孫淑媚是第16屆金曲獎最佳台語女演唱人獎得主，她在車上詢問全團：「有聽過我的歌嗎？」大家齊聲回答：「有！」金曲歌后也立刻開金嗓展現歌唱實力，實力清唱夯歌〈媽媽你無對我講〉，「惦在這個無情現實的社會 事事著愛看詳細」，短短兩句就獲得大家的熱烈掌聲。

▲《全明星出發吧！》乱彈阿翔(左起)、畇二、郭泓志。（圖／好看娛樂）

▲《全明星出發吧！》孫淑媚(左起)、畇二、乱彈阿翔、姚元浩、KID、卜學亮、郭泓志。（圖／好看娛樂）

旅途中，KID對著乱彈阿翔突然說出真心話：「在你的專業領域，你是認真的嗎？」讓乱彈阿翔爆氣回說：「當然啊，哩洗勒供啥！」搞到全車爆笑，就連駕駛座上的姚元浩都說：「很少在駕駛座上可以感到車子在晃動。」」

本以為這次是一場輕鬆快樂的北部旅遊，卻沒想到又是滑雪板、又是爬坡、之後更要挑戰SUP龍舟拔河，旅程變調成「三金得主的勞力之旅」，最後乱彈阿翔更是慘被拖下水跌入海裡。

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姚元浩, 鬼鬼, 乱彈阿翔, 吳映潔, 郭泓志

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