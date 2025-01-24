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蕭敬騰超寵員工「年終最高8個月」！　尾牙加碼撒百萬現金

記者蔡琛儀／台北報導

蕭敬騰（老蕭）所屬的喜鵲娛樂於昨（23日）在大直萬豪酒店席開十桌，舉辦公司尾牙，旗下藝人包括老蕭、林熙蕾、王子（邱勝翊）、艾薇、張喬西等人都到場參加。老蕭每年都會邀請的資深歌手李炳輝也一同歡聚，以開場嘉賓的身分演唱〈晚頭仔水蛙〉、〈愛拼才會贏〉、〈流浪到淡水〉、〈來去夏威夷〉等歌曲，李炳輝開心表示：「感謝喜鵲每年都關注弱勢團體，我非常的感恩，也感恩大家的照顧！thank you very much！」

▲▼2024喜鵲娛樂尾牙。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲2024喜鵲娛樂尾牙。（圖／喜鵲娛樂提供）

尾牙現場溫馨熱鬧，當晚公司送出超過百萬元現金、高級飯店住宿券等讓同事抽獎，加上林熙蕾、王子及其他嘉賓們的加碼紅包，小宇雖有行程未到場，仍豪邁獻出大紅包。喜鵲娛樂大家長Summer開心表示：「每位員工的辛苦我都有看到，這是大家一起努力的成果，看到自己戶頭的年終獎金，相信各位都很滿意！」表示今年最高將送出8個月年終，最低也有1個月，而林炳存、曾國城、詹仁雄以及陳怡蓉夫婦登嘉賓更大手筆貢獻出超值的獎品及獎金。

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▲▼2024喜鵲娛樂尾牙。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲蕭敬騰與經紀人老婆Summer。（圖／喜鵲娛樂提供）

前陣子剛從芬蘭度假回來的林熙蕾，開心表示新的一年已有很多工作邀約，更透露開春後將再度前往歐洲參加時裝周，「期待能看到更多美的事物，屆時跟大家分享，請各位拭目以待！」日前剛與弟弟邱宇辰發行數位新單曲〈Candy〉的王子，也邀請邱宇辰一同前來參加公司尾牙，興奮表示：「終於能在農曆年前跟大家分享新作品，開春後也安排到海外拍攝MV，很期待成品發表的到來！」兄弟倆還與同事們一起同台演唱〈那不是雪中紅〉，老蕭還親自伴奏，現場嗨到不行。

▲▼2024喜鵲娛樂尾牙。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼林熙蕾、王子與邱宇辰、艾薇、張喬西。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼2024喜鵲娛樂尾牙。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼2024喜鵲娛樂尾牙。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼2024喜鵲娛樂尾牙。（圖／喜鵲娛樂提供）

而艾薇近來也忙於宣傳新專輯，昨晚更一展歌喉獻唱〈悲傷的五個步驟〉、〈落雨聲〉，艾薇更透露自己將在年中有不一樣的演出；老蕭年後則將會繼續投入「野生」巡迴演唱會工作，3月29日在澳門全新升級的「威尼斯人綜藝館」舉行，門票將於今天中午12點開賣，只限網上及電話訂票，購票網址：https://reurl.cc/EgeLr1

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