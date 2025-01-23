奧斯卡入圍／甜茶拿下小金人門票！　「跨性別女星」對決黛咪摩爾爭影后

記者蕭采薇／綜合報導

一年一度電影界最大盛會！奧斯卡金像獎23日公布入圍名單。「甜茶」提摩西夏勒梅以電影《巴布狄倫：搖滾詩人》終於獲得奧斯卡影帝提名；金球獎影后黛咪摩兒也再傳捷報，以《懼裂》再次獲得奧影卡影后提名。

▲「甜茶」提摩西夏勒梅以電影《巴布狄倫：搖滾詩人》，獲得奧斯卡影帝提名。（圖／達志影像／美聯社）

提摩西夏勒梅，將與《粗獷派建築師》安德林布洛迪、《辛辛監獄劇團》科爾曼多明戈、《教宗選戰》雷夫范恩斯、《狂人法則》 賽巴斯汀史坦角逐小金人。

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影后部分，先前已在金球獎以《懼裂》拿下影后的黛咪摩兒再下一城，將與《魔法壞女巫》辛西婭艾利沃、《璀璨女人夢》卡拉索菲亞賈斯康、《艾諾拉》艾美亞當斯，以及《我仍在此》費南妲托雷斯，競爭生涯最高榮譽的奧斯卡最佳女主角。

▲黛咪摩爾日前剛以《懼裂》成為新科金球影后。（圖／路透）

其中卡拉索菲亞賈斯康為跨性別西班牙演員，由於川普剛頒布取消多元性別的行政命令，她此刻的入圍，也是為LGBT團體爭了一口氣。而《璀璨女人夢》共入圍包括最佳影片、最佳導演、最佳女主角（卡拉索菲亞賈斯康）、最佳女配角(柔伊莎達娜)、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳剪輯、最佳原創配樂、最佳原創歌曲（雙入圍）、最佳音效、最佳化妝與髮型設計、最佳國際影片共13項提名，成為入圍最大贏家。

▲《璀璨女人夢》卡拉索菲亞賈斯康（左），以跨性別女星身份角逐影后。（圖／CATCHPLAY提供）

最佳影片部分，則包括《艾諾拉》 （Anora）、《粗獷派建築師》 （The Brutalist）、《巴布狄倫：搖滾詩人》 （A Complete Unknown）、《教宗選戰》（Conclave）、《沙丘：第二部》（Dune: Part Two）、《璀璨女人夢》（Emilie Pérez）、《我仍在此》（I’m Still Here）、《尼克男孩》（Nickel Boys）、《懼裂》（The Substance）、 《魔法壞女巫》（Wicked）。本屆奧斯卡頒獎典禮，將於美國時間3月2日晚間在美國洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行，並由康納歐布萊恩擔任典禮主持人。

第97屆奧斯卡 入圍名單（陸續更新中）

最佳影片

《艾諾拉》 （Anora）

《粗獷派建築師》 （The Brutalist）

《巴布狄倫：搖滾詩人》 （A Complete Unknown）

《教宗選戰》（Conclave）

《沙丘：第二部》（Dune: Part Two）

《璀璨女人夢》（Emilie Pérez）

《我仍在此》（I’m Still Here）

《尼克男孩》（Nickel Boys）

《懼裂》（The Substance）

《魔法壞女巫》（Wicked）

最佳男主角獎

《巴布狄倫：搖滾詩人》提摩西夏勒梅

《粗獷派建築師》安德林布洛迪

《辛辛監獄劇團》科爾曼多明戈

《教宗選戰》雷夫范恩斯

《狂人法則》 賽巴斯汀史坦

最佳女主角獎

《懼裂》黛咪摩兒

《魔法壞女巫》辛西婭艾利沃

《璀璨女人夢》卡拉索菲亞賈斯康

《艾諾拉》艾美亞當斯

《我仍在此》費南妲托雷斯

最佳男配角獎

《阿諾拉》尤里鮑里索夫

《跳痛之旅》基倫考克金

《巴布狄倫：搖滾詩人》艾德華諾頓

《粗獷派建築師》 蓋皮爾斯

《狂人法則》 傑瑞米史壯

最佳女配角獎

《巴布狄倫：搖滾詩人》莫妮卡巴巴羅

《魔法壞女巫》亞莉安娜

《粗獷派建築師》費莉絲蒂瓊斯

《教宗選戰》伊莎貝拉羅塞里尼

《璀璨女人夢》柔伊莎達娜

最佳導演

《阿諾拉》西恩貝克

《粗獷派建築師》布萊迪寇貝特

《巴布狄倫：搖滾詩人》詹姆士曼格

《璀璨女人夢》賈克歐迪亞

《懼裂》柯洛里法吉特