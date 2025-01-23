邱鋒澤被粉絲抱怨敷衍「連婁峻碩也挨罵」！　發文道歉：上廁所不是藉口

記者蔡琛儀／綜合報導

邱鋒澤上週末在台北舉辦簽唱會，沒想到事後有粉絲委屈發文表示，被邱鋒澤敷衍了事，邱鋒澤事後解釋是因尿急，而婁峻碩原本替好友緩頰，也意外一起挨罵，Threads上兩方意見更吵起來。稍早邱鋒澤發文道歉：「我想要向Grace（該名發文粉絲）和所有當天來的歌迷說聲抱歉，沒有給予大家期望的回饋。我自己也非常慚愧在檢討為什麼我當下會那麼恍神，而讓歌迷感受到敷衍的態度我非常抱歉。」

▲婁峻碩挺邱鋒澤也衰被罵。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

他替粉絲說話：「最重要我想和Grace說不要覺得有壓力要刪文，也希望大家不要責怪他，我是看到那個影片我自己也嚇到我怎麼會這樣呈現自己，也對於在事後用開玩笑的方式回應感到非常抱歉。今後會好好反省。上廁所不是藉口， 我之後會更加注意自己的言行舉止。再次跟Grace還有歌迷大眾們致歉。」

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而婁峻碩也發文表示：「抱歉現在才發文，其實這次對鋒澤簽唱風波的留言，只是單純想表達鋒澤私下對粉絲的重視，很抱歉我沒有先了解粉絲及大眾的感受，和在意的點，就用半開玩笑的方式留言相挺。」

▲邱鋒澤上周台北簽唱會意外引發風波。（圖／原音娛樂提供）

他也說：「希望大家不要因為我的言論去責怪發文的粉絲，每個人都有表達對於簽唱會感受的權利，也在這跟這位粉絲道歉。」 他表示：「日後我會更加謹言慎行，也藉此引以為戒，以後的活動也會更加注意粉絲及大眾的感受，再次跟這位粉絲和各位致歉。」