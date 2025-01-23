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公視新戲上檔！台長開口：資源拿得理直氣壯　安心亞鍾承翰說話了

記者黃庠棻／台北報導

對於近日鬧得沸沸揚揚的公視被刪預算一事，引發演藝圈不小震盪，今（23）日華視、公視台語台一同出品的《火車來去》舉辦首映記者會，主演包含安心亞、鍾承翰、許孟哲、楊烈、霍正奇、伊正、梁家榕、何豪傑等藝人都到場共襄盛舉。

▲▼ 《火車來去》首播記者會-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 《火車來去》舉辦首播記者會。（圖／記者黃克翔攝）

《火車來去》今（23）日舉辦首映記者會，邀請粉絲到松菸誠品一起觀看成果，公視台語台台長呂東熹在台上致詞時，也談到了近期公視預算恐遭刪一事，他全程用台語說道「對於公視來說，我們的資源拿得理直氣壯，不用特別去跪，出去拍好的母語文化是我們公廣集團最大的價值」。

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▲▼ 《火車來去》首播記者會-鍾承翰,安心亞,許孟哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲《火車來去》舉辦首播記者會。（圖／記者黃克翔攝）

隨後，《火車來去》主演群安心亞、鍾承翰、許孟哲、石知田、張育綺一同接受訪問，也被問到公視恐遭刪掉預算一事，安心亞表示「公視一直都在做好戲，像《牛車來去》跟《火車來去》都是經典好戲」，鍾承翰則發聲「公視一直都推出好戲，孕育了我的演藝生涯，演出過包含《刺蝟男孩》、《一把青》、《無罪推定》，希望公視可以持續推出好戲」。

▲▼ 《火車來去》首播記者會-鍾承翰。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 《火車來去》首播記者會-安心亞 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《火車來去》舉辦首播記者會。（圖／記者黃克翔攝）

此前，國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視整年度23億預算，引發台灣文化界譁然，不少影視、音樂界人士出面發聲，包含李杏、陳珮騏、曾國城、柯震東、炎亞綸、楊大正、導演楊雅喆、林雨宣、莫子儀、鍾欣凌等。

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