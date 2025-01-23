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蔡阿嘎尾牙「員工可自填禮物」！大失血噴百萬…網羨煞：還有缺嗎

蔡阿嘎尾牙讓員工自填禮物　他「噴百萬」網羨煞：還有缺嗎

▲蔡阿嘎以射龍門方式送出年終獎品，總金額超過百萬。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

圖文／CTWANT

百萬YouTuber蔡阿嘎自爆遭到前員工蘿拉（林沛蓁）利用AB合約騙走千萬，而他也已對前員工提告，這段時間也向對方喊話，呼籲前員工出來面對，並趕快進行還款計畫，近日正逢年末，向來對員工回饋不手軟的蔡阿嘎，再度讓員工們自填尾牙禮物，並以「射龍門」的方式決定是否送出。

蔡阿嘎尾牙讓員工自填禮物　他「噴百萬」網羨煞：還有缺嗎

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▲蘿拉（左前）騙走蔡阿嘎（左後）千萬，如今已成為前員工。（圖／翻攝自蘿拉IG）

從影片可見，延續工作室過往傳統，蔡阿嘎的員工兩人一組，先抽取撲克牌作為門柱，接著由蔡阿嘎進行射門，若成功射入龍門就算贏，反之則需送出兩人許願的禮品。

員工們親自指定新台幣3萬元至10萬元不等的年終獎品，最終蔡阿嘎獲勝5局、落敗13局，送出總價值超過百萬的獎品，影片曝光後，不少網友羨慕大喊，「阿嘎對員工好是有目共睹的」、「今年有職缺嗎？想應徵」；說是幸福企業一點也不為過。

除此之外，還有人針對影片標題「大失血噴百萬」一句，笑虧「沒事啦嘎哥，再怎麼失血總比失血3千萬好」、「大噴血百萬算什麼？你之前可是噴了上千萬」，希望其他員工們別重蹈覆轍，必須好好珍惜。

據了解，蔡阿嘎去年6月宣布開除10年資深員工蘿拉，控訴她透過AB合約詐取公司、廠商千萬財產，引發軒然大波，去年底蘿拉首度發聲坦承違法外，又反咬前公司做骯髒事，對此蔡阿嘎與老婆二伯拍片回嗆，表示大概4個月前就知蘿拉要出手了，至於追討不法所得進度，蔡阿嘎表示已經進入到強制執行的階段，目前都交由司法處理，陸續有稍微討一點錢回來，要再回饋給其他受苦受難的同仁們。

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