「最強老爸」張孝全為女兒動私刑復仇！　《器子》五堅情、頑童助陣

記者蕭采薇／台北報導

犯罪動作電影《器子》由張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春等卡司演出，電影籌備五年，拍攝期遇疫情兩度中斷。張孝全開心表示：「等了很久，《器子》終於要與大家春天見！」李沐則興奮喊話：「經過了很長時間的等待，很期待能夠看到電影成品，也很期待在電影院和觀眾見面！」

▲《器子》張孝全為復仇動用私刑。（圖／華映娛樂提供）

《可不可以，你也剛好喜歡我》另有「五堅情」陳零九、賴晏駒、邱鋒澤，「頑童MJ116」大淵兩大男團助陣演出。故事描述張孝全飾演的張其茂，女兒在三個月大時疑似被販嬰集團偷走，妻子過度自責後自戕，他為追查真相反被誣陷入獄。

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含冤出獄後，他查出兇手竟是活摘器官集團，女兒當年被鎖定成非法取走心臟的「器子」。滿腹悲憤的他，決心展開以暴制暴的復仇行動。 藉殺人直播和器官買賣的議題，突顯社會因貪利及自私而物化人命的血腥殘酷。

▲《器子》李沐再度和張孝全合作。（圖／華映娛樂提供）

張孝全的角色滿手殘暴的復仇，卻也背負對妻女的不捨血淚。他將對抗由金錢、權勢、暴力所組成的龐大犯罪網絡。電影節奏明快，轉折不斷，極富娛樂性。張孝全掛帥演出一心為妻女復仇的「最強老爸」，除了展現兇狠身手，更有飽滿的情緒張力，《器子》定檔4月11日全台上映。

▲《器子》張孝全演出一心為妻女復仇的「最強老爸」。（圖／華映娛樂提供）