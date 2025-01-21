告酸民「檢察官受理案件了」！傳票曝光 楊皓如：農曆年前最大禮物

記者潘慧中／綜合報導

楊皓如憑著直率個性與辛辣的說話風格，在演藝圈闖盪出亮眼表現，私下也不時會和粉絲分享生活點滴。她20日便在社群網站開心透露，提告酸民的案件終於被受理了，「這是我農曆年前最大的禮物。」

▲楊皓如提告酸民的案件終於被受理了。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）



楊皓如在Instagram限時動態表示，日前被她告的酸民最近應該已經收到傳票了，「戶籍地通知、通訊地通知，沒收到的話警察局也會通知。」對此，她想謝謝檢察官受理案件，「不是提告就會成立的」，讓她得以在農曆年前收到這份大禮。

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此外，楊皓如也想特別提醒酸民，妨害名譽屬於刑事案件，一旦被判刑將留下前科，對未來工作、出國及移民等各方面都可能帶來負面影響，「不要以為在社群媒體上po我照片罵罵我很爽就沒事！」

▲▼楊皓如呼籲酸民不要以身試法。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）



對於網路上的不實言論，楊皓如也強硬表示，「我沒有這麼佛心，無中生有的造謠跟誹謗，我一定告」，以維護自己的權益，並藉此呼籲網友留言前應謹守法律底線。

楊皓如IG全文：

戶籍地通知 通訊地通知

沒收到的話警察局也會通知

被我告的酸民也應該要收到傳票了吧

謝謝檢察官受理案件

（不是提告就會成立的）

這是我農曆年前最大的禮物

溫馨提醒

妨害名譽是刑事案件

被判刑會有前科紀錄

對於將來工作出國移民都會有一定的影響

不要以為在社群媒體上

po我照片罵罵我很爽就沒事

我沒有這麼佛心

無中生有的造謠跟誹謗

我一定告