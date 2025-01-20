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陳沂反擊呱吉：腦子有病看哪科？　喊不需要公視挨酸沒文化

記者王靖淳／綜合報導

國民黨最近提案刪除文化部補助公視的預算，此舉引發影視圈反彈，許多藝人得知消息後紛紛聲援，不過網紅陳沂卻逆風高喊：「我真的不需要公視。」貼文曝光後，掀起不小討論，就連曾任台北市議員的網紅呱吉（邱威傑）都發文吐槽她沒文化，為此，陳沂今（20）日發文反擊了，「腦子有病要看哪科啊？呱吉比較有經驗，希望能跟我分享。」

▲▼陳沂呱吉

▲陳沂被呱吉罵沒文化。（圖／翻攝自Facebook／陳沂、呱吉）

針對被呱吉批評沒文化，陳沂反駁她只是說不需要公視，同時也語帶諷刺地質問對方：「我是不知道原來只有看公視才是有文化啦～所以不看公視等於沒文化，又等於腦子有病？」並表示不看公視的人並不孤單，「那慘了，沒看公視的各位，你們都是，我不孤單。」

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陳沂還反問呱吉，若腦子有病要看什麼科，以及關於健保使用、如何申請補助，並表示若政府也給她幾百萬，她可能會改變立場，「如果政府也給我幾百萬，我一定會出來跟呱吉同一陣線的！」

▲▼陳沂反擊呱吉。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂發文反擊呱吉。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

事實上，呱吉昨（19）日在臉書寫下長文，公開點名陳沂並批評她對公視的立場顯示出一種文化上的無知，「沒文化的可怕，就在於他們對於自己的無知毫無概念。對，你也不需要健保，反正腦子有病你也不去看醫生啊。」

呱吉指出，許多受歡迎的台劇都是在公視的資助下製作的，並質疑陳沂對這些廣受好評的作品缺乏認知，指責她無權在文化制作上發表意見，「如果你連收視率這麼高的作品都沒看過，那憑什麼在這邊聊文化該怎麼做？或者以為自己懂拍片。」

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呱吉, 陳沂, 公視, 網紅

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