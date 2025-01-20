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玉兔媽出院了：心中大石放下！　昔坐輪椅捷運站翻車腦出血

記者王靖淳／綜合報導

女星玉兔（鄭如吟）的媽媽日前坐輪椅意外翻倒，導致撞擊到後腦勺，經診斷為腦出血，後來從加護病房轉至普通病房繼續休養。今（20）日她發文透露媽媽康復出院的喜訊，並對外界表達深深的感激之情，「把心中的一顆大石頭放下，我真的是很有福氣的人，再次感恩大家。」

▲▼玉兔。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

▲玉兔透露媽媽出院。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

玉兔提到，媽媽這次因坐輪椅跌倒住進加護病房的艱難經歷，並坦言這段時間她經歷不小的擔憂和焦慮，以及從社群上收到粉絲及網友們的大量鼓勵和祝福，「這次媽咪入住加護病房，我寫下擔憂的心情，大家看到立馬為我媽媽集氣，說真的，真的好感動。」對於能在過年前將心中的重擔卸下，她感到萬分欣慰，稱這為一種福氣，並再次對所有外界表達感謝，「再次感恩大家，祝大家都能全家平安，順順利利迎接過年。」

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▲▼玉兔。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

▲玉兔的媽媽日前坐輪椅摔倒住院。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

事實上，玉兔日前發文透露，她在工作期間接到一通突如其來的電話，得知母親在捷運站發生意外的嚴重情況。在抵達醫院後，玉兔表示自己簽下病危通知單，為此她坦承內心非常害怕，心情複雜。儘管處於壓力的情緒中，玉兔仍不忘在文末感謝在這次事件中提供幫助的所有人。她感謝在捷運站伸出援手的路人，以及在醫院中照顧她母親的醫護人員。貼文曝光後，立即湧入大批網友寫下鼓勵的留言，紛紛替她加油打氣，如今母親康復出院，再度掀起討論。

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玉兔, 鄭如吟, 我愛黑澀會, 出院

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