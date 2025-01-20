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沈春華罕同台李四端！爆主播台落淚內幕　口誤「李奧納多皮卡丘」至今流傳

記者孟育民／台北報導

八大第1台《大雲時堂》主持人李四端日前邀請到昔日在新聞界的對手沈春華，兩人當時身處不同頻道，卻是同時段當家主播，雙方互隔螢幕相視，如今難得有機會同台，除了暢談當年競爭激烈的新聞戰，也聊起主播共有的壓力和焦慮。李四端透露至今都還會不時做到播新聞的噩夢，夢裡的情境因為遲到，西裝沒穿好、領帶來不及打，正在猶豫到底要不要坐上主播檯時，發現已有別人坐在檯上，逗得沈春華忍不住大笑，幫李四端解夢：「你就是怕別人取代你，對不對？!」但沈春華坦承自己也做過類似的噩夢，打趣說這算是一種職業傷害！

▲▼李四端（左）、沈春華（右）在《大雲時堂》同台歡聚。（圖／八大提供）

▲李四端（左）、沈春華（右）在《大雲時堂》同台歡聚。（圖／八大提供）

《大雲時堂》將在本周六播出，李四端、沈春華過去分別是坐鎮兩大電視台的當家主播，李四端大方自揭在播報新聞時，曾把「飛毛腿飛彈」唸成「長毛腿飛彈」，也曾把「霸王別姬」講成「霸王妖姬」，惹得沈春華笑開懷，跟進自曝她也曾把「李奧納多迪卡皮歐」唸成「李奧納多皮卡丘」，字句就這樣播送到觀眾耳中，還成為當天網路熱搜，至今仍在流傳。

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沈春華安慰李四端：「你現在可以非常釋懷，因為『李奧納多皮卡丘』成為後來很長一段時間，網友開玩笑的點。」沈春華笑說也是因為這樣，讓很多年輕人認識她！

▲▼李四端（左）、沈春華（右）在《大雲時堂》同台歡聚。（圖／八大提供）

▼兩人都曾有口誤過。（圖／八大提供）

▲▼李四端（左）、沈春華（右）在《大雲時堂》同台歡聚。（圖／八大提供）

沈春華坦言加入新聞工作，一開始也面對過挫折，「有一次我好像還在全國觀眾的面前掉淚。」當時她因為剛當主播，所以都很認真地希望看過每個稿子，盼能快速讓觀眾聽得懂，或者是把重點講出來，「但因為那個時候沒有電腦作業，我必須用手寫去改稿。」這個改的速度，一來很慢，二來記者的稿子都是最後一秒鐘才送進來，所以根本不可能看過所有的稿子；結果有一次，主編就講了一句：「沈春華妳不能這樣改，妳這樣改，我們作業都會來不及。」此話一出，讓盡力想把工作做好的沈春華感到委屈，一時忍不住就在播報新聞時落淚，「那就是我第一次，也是唯一一次在全國觀眾面前掉眼淚。」

▲▼李四端（左）、沈春華（右）在《大雲時堂》同台歡聚。（圖／八大提供）

▲沈春華在主播台上落淚。（圖／八大提供）

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沈春華, 李四端, 大雲時堂, 主播

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