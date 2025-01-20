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警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

記者陳芊秀／綜合報導

藝人林葉亭的85歲失智父親已經走失超過4天，失蹤前身影曾出現在「內雙溪自然中心」。她昨日（19）發文透露搜查進度，目前士林消防隊、士林分局及派出所已派出超過200人進行地毯式搜索，甚至出動廣播空拍機，然而搜尋還是未果，痛苦喊「好難好難好難啊！」

▲▼林葉亭85歲爸爸走失，忍悲說明搜尋進度。（圖／翻攝自臉書）

▲林葉亭85歲爸爸走失，忍悲說明搜尋進度。（圖／翻攝自臉書）

林葉亭首度提及尋人過程，包括士林消防隊、士林分局及翠珊派出所3天已派出超過200人進行地毯式搜索，甚至使用垂吊搜救、加入搜救犬、AI感熱式廣播空拍機也出動。她去拜土地公、行天宮祈求庇佑，甚至燃放鞭炮祈福，皆是希望能早日找到老人家。

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陷入無助的林葉亭，感謝藝人朋友幫忙分享貼文，為此獲得許多鼓勵與建議，還有好友、義勇軍犧牲假日加入搜救行列。然而，由於目前仍無新線索，搜尋過程像大海撈針般困難。她心情悲傷說：「好難好難好難啊！」

林葉亭喊話爸爸：「爸爸～你一向最怕麻煩人家，現在全島都在找你一個人，你還不趕快回家。」她文中感謝協尋的警消團隊，心情悲傷仍滿懷希望，繼續迎戰第五天的救援行動，同時再度PO監視器出現爸爸身影的影片，呼籲大家留意身邊是否有看到穿著類似服裝的老人，希望有任何線索的人能立即撥打119協助聯繫。

▲▼林葉亭85歲爸爸走失，忍悲說明搜尋進度。（圖／翻攝自臉書）

▲林葉亭再度公開監視器拍下爸爸身影，請求大眾協尋。（圖／翻攝自臉書）

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